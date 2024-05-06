Ömer Dizisinin Yönetmeni Cem Karcı Veda Mesajıyla Şok Etti: "İstanbul'daki Camilere Girmemiz Yasaklandı!"
Ömer Dizisinin Yönetmeni Cem Karcı Veda Mesajıyla Şok Etti: "İstanbul'daki Camilere Girmemiz Yasaklandı!"
Büyük umutlarla başladığı yayın hayatında istediği reytinglere ulaşamayan Ömer 54. bölümüyle final yapıyor. Dizinin hayranlarının büyük bir üzüntü duyması bir yana, dizinin yapım ekibi ve oyuncuları da bir o kadar üzgün hissediyor. Ancak dizinin yönetmeni Cem Karcı, dizinin final yapmasına dair duygularını paylaşırken şoke eden açıklamalarda bulundu!
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İlk sezonuyla ekranlarda bomba gibi esse de beklediği başarıyı ikinci sezonda bulamayan Ömer dizisi, 54. bölümüyle final yapma kararı almıştı.
Her ne kadar "hikayesi bu kadardı" dense de izleyicisinin büyük bir bağla bağlandığı dizinin 2. sezonda final yapması hatrı sayılır bir kitleyi üzdü.
Reytinglere kurban giden dizinin final bölümünün hemen öncesinde pek çok oyuncu ve yapım ekibi diziye veda mesajı yayınladı.
Ancak o veda mesajları içinde en çok kafa karıştıran yönetmen Cem Karcı'ya ait olandı!
Karcı, yaptığı paylaşımda dizinin izleyenlerini fazlasıyla şaşırtacak açıklamalarda bulundu.
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3. bölümden itibaren İstanbul'daki herhangi bir camiye girmelerinin yasak olduğunu dile getiren Karcı, amaçlarının ayrıştırmak değil birleştirmek olduğunu dile getirdi.
Cem Karcı veda mesajında şunları söyledi:
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