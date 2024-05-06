Ömer Dizisinin Yönetmeni Cem Karcı Veda Mesajıyla Şok Etti: "İstanbul'daki Camilere Girmemiz Yasaklandı!"

'Bu akşam son defa Ömer diyoruz! Sevginin ve dayanışmanın gücüyle çıktık bu yola. Birilerine dokunabilmeyi, hayatlarında farklı bir bakış açısı yaratabilmeyi amaçladık. Birilerini rahatsız etti belli ki anlattıklarımız, 3. bölümden itibaren İstanbul'daki herhangi bir camiye girmemiz yasaklandı. Oysa ki niyetimiz ayrıştırmak değil birleştirmekti. Dinin kutuplaşmayı değil sevgiyle birleştirmeyi esas aldığını anlatabilmekti. Yine de elimizden geleni yaptık. Bunu göze sokmadan usul usul edebiyle anlatabildiğimizi düşünüyorum. Bu zamana kadar yanımızda olan olmayan her izleyicimize teşekkür ederim. Bence de erken bir veda bu evet. Ama yeni hikayelerle sizlerle olmayı heyecanla bekliyorum.'