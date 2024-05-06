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Ömer Dizisinin Yönetmeni Cem Karcı Veda Mesajıyla Şok Etti: "İstanbul'daki Camilere Girmemiz Yasaklandı!"

Ömer Dizisinin Yönetmeni Cem Karcı Veda Mesajıyla Şok Etti: "İstanbul'daki Camilere Girmemiz Yasaklandı!"

Ömer Dizisi
themyscira - Misafir Editör
06.05.2024 - 21:36

Büyük umutlarla başladığı yayın hayatında istediği reytinglere ulaşamayan Ömer 54. bölümüyle final yapıyor. Dizinin hayranlarının büyük bir üzüntü duyması bir yana, dizinin yapım ekibi ve oyuncuları da bir o kadar üzgün hissediyor. Ancak dizinin yönetmeni Cem Karcı, dizinin final yapmasına dair duygularını paylaşırken şoke eden açıklamalarda bulundu!

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İlk sezonuyla ekranlarda bomba gibi esse de beklediği başarıyı ikinci sezonda bulamayan Ömer dizisi, 54. bölümüyle final yapma kararı almıştı.

İlk sezonuyla ekranlarda bomba gibi esse de beklediği başarıyı ikinci sezonda bulamayan Ömer dizisi, 54. bölümüyle final yapma kararı almıştı.

Her ne kadar "hikayesi bu kadardı" dense de izleyicisinin büyük bir bağla bağlandığı dizinin 2. sezonda final yapması hatrı sayılır bir kitleyi üzdü.

Her ne kadar "hikayesi bu kadardı" dense de izleyicisinin büyük bir bağla bağlandığı dizinin 2. sezonda final yapması hatrı sayılır bir kitleyi üzdü.

Reytinglere kurban giden dizinin final bölümünün hemen öncesinde pek çok oyuncu ve yapım ekibi diziye veda mesajı yayınladı.

Reytinglere kurban giden dizinin final bölümünün hemen öncesinde pek çok oyuncu ve yapım ekibi diziye veda mesajı yayınladı.

Ancak o veda mesajları içinde en çok kafa karıştıran yönetmen Cem Karcı'ya ait olandı!

Ancak o veda mesajları içinde en çok kafa karıştıran yönetmen Cem Karcı'ya ait olandı!

Karcı, yaptığı paylaşımda dizinin izleyenlerini fazlasıyla şaşırtacak açıklamalarda bulundu.

Karcı, yaptığı paylaşımda dizinin izleyenlerini fazlasıyla şaşırtacak açıklamalarda bulundu.
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3. bölümden itibaren İstanbul'daki herhangi bir camiye girmelerinin yasak olduğunu dile getiren Karcı, amaçlarının ayrıştırmak değil birleştirmek olduğunu dile getirdi.

3. bölümden itibaren İstanbul'daki herhangi bir camiye girmelerinin yasak olduğunu dile getiren Karcı, amaçlarının ayrıştırmak değil birleştirmek olduğunu dile getirdi.

Cem Karcı veda mesajında şunları söyledi:

Cem Karcı veda mesajında şunları söyledi:

'Bu akşam son defa Ömer diyoruz! Sevginin ve dayanışmanın gücüyle çıktık bu yola. Birilerine dokunabilmeyi, hayatlarında farklı bir bakış açısı yaratabilmeyi amaçladık. Birilerini rahatsız etti belli ki anlattıklarımız, 3. bölümden itibaren İstanbul'daki herhangi bir camiye girmemiz yasaklandı. Oysa ki niyetimiz ayrıştırmak değil birleştirmekti. Dinin kutuplaşmayı değil sevgiyle birleştirmeyi esas aldığını anlatabilmekti. Yine de elimizden geleni yaptık. Bunu göze sokmadan usul usul edebiyle anlatabildiğimizi düşünüyorum. Bu zamana kadar yanımızda olan olmayan her izleyicimize teşekkür ederim. Bence de erken bir veda bu evet. Ama yeni hikayelerle sizlerle olmayı heyecanla bekliyorum.'

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