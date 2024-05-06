Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in, İçindeki Kötülükten Kurtardığı Can Tarikata Katıldı!

Kızıl Goncalar'da geçtiğimiz hafta Cüneyd'in, amcası Sadi Hüdayi'ye biat etmeyip cübbesini yakması büyük olayların başlangıcı olmuştu. Dizinin son bölümünde işlerin karıştığı tarikatta hiç beklenmedik bir sürprizle karşılaşıldı.