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Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in, İçindeki Kötülükten Kurtardığı Can Tarikata Katıldı!

Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in, İçindeki Kötülükten Kurtardığı Can Tarikata Katıldı!

Kızıl Goncalar
themyscira - Misafir Editör
07.05.2024 - 00:52

Kızıl Goncalar'da geçtiğimiz hafta Cüneyd'in, amcası Sadi Hüdayi'ye biat etmeyip cübbesini yakması büyük olayların başlangıcı olmuştu. Dizinin son bölümünde işlerin karıştığı tarikatta hiç beklenmedik bir sürprizle karşılaşıldı.

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Heyecanın doruklara ulaştığı Kızıl Goncalar'da geçtiğimiz hafta Cüneyd, amcası Sadi Hüdayi'ye biat etmemiş ve cübbesini yakmıştı.

Heyecanın doruklara ulaştığı Kızıl Goncalar'da geçtiğimiz hafta Cüneyd, amcası Sadi Hüdayi'ye biat etmemiş ve cübbesini yakmıştı.

Bir de Zeynep'in sosyal hizmetlere alınması durumu vardı tabii... Hangisi daha merak uyandırıcı karar verememiştik!

Bir de Zeynep'in sosyal hizmetlere alınması durumu vardı tabii... Hangisi daha merak uyandırıcı karar verememiştik!

Ancak yeni bölümde Can'la ilgili öyle bir sahne yaşandı ki tüylerimiz diken diken oldu!

Ancak yeni bölümde Can'la ilgili öyle bir sahne yaşandı ki tüylerimiz diken diken oldu!

Cüneyd daha önce Can'a yardım etmiş ve onu intihardan vazgeçirmişti. İçindeki karanlıktan kurtardığı Can, tarikata katılarak Cüneyd'i kurtardı!

Sahneye sosyal medyadan övgü yağdı.

Sahneye sosyal medyadan övgü yağdı.
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