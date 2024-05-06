Görkem'in Akıbeti Belli Oldu! Özge Özacar Sezon Sonu Kızılcık Şerbeti'ne Veda mı Edecek?

Diziye girdiği günden beri ortalığı karıştıran Görkem, en kötü gelin olma özelliğini Ferhunde'nin elinden alacak gibi görünüyor. Ancak Görkem'i canlandıran Özge Özacar'ın sözleşmesi sezon sonuna kadardı. Birsen Altuntaş, oyuncunun gelecek sezonla ilgili durumuyla ilgili bir gelişme olduğunu dile getirdi.