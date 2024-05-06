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Görkem'in Akıbeti Belli Oldu! Özge Özacar Sezon Sonu Kızılcık Şerbeti'ne Veda mı Edecek?

Görkem'in Akıbeti Belli Oldu! Özge Özacar Sezon Sonu Kızılcık Şerbeti'ne Veda mı Edecek?

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Misafir Editör
06.05.2024 - 23:36

Diziye girdiği günden beri ortalığı karıştıran Görkem, en kötü gelin olma özelliğini Ferhunde'nin elinden alacak gibi görünüyor. Ancak Görkem'i canlandıran Özge Özacar'ın sözleşmesi sezon sonuna kadardı. Birsen Altuntaş, oyuncunun gelecek sezonla ilgili durumuyla ilgili bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Biliyorsunuz Kızılcık Şerbeti'nde kaos asla bitmiyor. Tam bir şeylerden mutlu olur gibi oluyoruz, dizide başka bir bomba patlıyor.

Biliyorsunuz Kızılcık Şerbeti'nde kaos asla bitmiyor. Tam bir şeylerden mutlu olur gibi oluyoruz, dizide başka bir bomba patlıyor.

Kıvılcım ve Ömer'in mutlu sonlarının ardından bu kez Görkem yeniden ortalığı karıştıracak gibi görünüyor.

Fatih'e "Görkem'den ayrıl" dediğini duyduktan sonra soluğu Ömer'in yanında alan Görkem, gerçeklerin ortaya çıkmasına yol açmış olabilir.

Fatih'e "Görkem'den ayrıl" dediğini duyduktan sonra soluğu Ömer'in yanında alan Görkem, gerçeklerin ortaya çıkmasına yol açmış olabilir.

Bu durum da "Görkem diziden ayrılacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Bu durum da "Görkem diziden ayrılacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Görkem'i canlandıran Özge Özacar'ın sözleşmesinin sezon sonuna kadar olduğunu, ancak gelecek sezon da dizide yer alacağına dair duyumların arttığını söyledi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Görkem'i canlandıran Özge Özacar'ın sözleşmesinin sezon sonuna kadar olduğunu, ancak gelecek sezon da dizide yer alacağına dair duyumların arttığını söyledi.

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