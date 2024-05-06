Görüş Bildir
Haberler
TV
Dilber'e Bir Süre Veda Ediyoruz: İnci Taneleri'nin Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!

Dilber'e Bir Süre Veda Ediyoruz: İnci Taneleri'nin Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!

Kanal D yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
06.05.2024 - 22:23

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Beğenilerek izlenen dizinin sezon finali tarihi belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kanal D'nin iddialı yapımları arasında yer alan İnci Taneleri, sezona bomba gibi bir giriş yapmıştı.

Kanal D'nin iddialı yapımları arasında yer alan İnci Taneleri, sezona bomba gibi bir giriş yapmıştı.

Özellikle Dilber'in danslarıyla gündemden düşmeyen dizi, zengin oyuncu kadrosu ve merak uyandıran senaryosuyla büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Özellikle Dilber'in danslarıyla gündemden düşmeyen dizi, zengin oyuncu kadrosu ve merak uyandıran senaryosuyla büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Perşembe akşamlarının zirvesinde yer almayı başaran dizide ikinci sezon onayı alınmış ve sevenleri büyük mutluluk duymuştu.

Perşembe akşamlarının zirvesinde yer almayı başaran dizide ikinci sezon onayı alınmış ve sevenleri büyük mutluluk duymuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin sezon finali tarihi belli oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin sezon finali tarihi belli oldu!

Buna göre dizi 30 Mayıs'ta 17. bölümüyle sezon finaline girecek.

Buna göre dizi 30 Mayıs'ta 17. bölümüyle sezon finaline girecek.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın