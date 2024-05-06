Dilber'e Bir Süre Veda Ediyoruz: İnci Taneleri'nin Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!
Dilber'e Bir Süre Veda Ediyoruz: İnci Taneleri'nin Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/i...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Beğenilerek izlenen dizinin sezon finali tarihi belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin iddialı yapımları arasında yer alan İnci Taneleri, sezona bomba gibi bir giriş yapmıştı.
Özellikle Dilber'in danslarıyla gündemden düşmeyen dizi, zengin oyuncu kadrosu ve merak uyandıran senaryosuyla büyük beğeni toplamaya devam ediyor.
Perşembe akşamlarının zirvesinde yer almayı başaran dizide ikinci sezon onayı alınmış ve sevenleri büyük mutluluk duymuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin sezon finali tarihi belli oldu!
Buna göre dizi 30 Mayıs'ta 17. bölümüyle sezon finaline girecek.
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