Fragmanı Bir Türlü Gelmeyen Bahar'ın Yeni Bölümü Yayınlanmayacak mı?

Show TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır mısın?' bir ilke imza atmak üzere. Stoksuz yayınlanan Bahar'da geçtiğimiz hafta çekimler son anda yetişmiş ve fragman da ancak bir gün önce gelmişti. Ancak bu kez yayın günü gelmesine rağmen diziyle ilgili hiçbir açıklama yok!

Kaynak: Birsen Altuntaş