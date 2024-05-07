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Fragmanı Bir Türlü Gelmeyen Bahar'ın Yeni Bölümü Yayınlanmayacak mı?

Fragmanı Bir Türlü Gelmeyen Bahar'ın Yeni Bölümü Yayınlanmayacak mı?

Bahar Dizi
themyscira - Misafir Editör
07.05.2024 - 09:44

Show TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır mısın?' bir ilke imza atmak üzere. Stoksuz yayınlanan Bahar'da geçtiğimiz hafta çekimler son anda yetişmiş ve fragman da ancak bir gün önce gelmişti. Ancak bu kez yayın günü gelmesine rağmen diziyle ilgili hiçbir açıklama yok!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://twitter.com/birsenaltuntas1/s...
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, salı akşamları yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyordu.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, salı akşamları yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyordu.

Geçtiğimiz hafta bölüm çekimleri son anda yetişen Bahar'da fragman, yeni bölümden bir gün önce gelmişti.

Geçtiğimiz hafta bölüm çekimleri son anda yetişen Bahar'da fragman, yeni bölümden bir gün önce gelmişti.

Ancak bu akşam yayınlanması beklenen bölümle ilgili hala hiçbir gelişme ve açıklama yok.

Ancak bu akşam yayınlanması beklenen bölümle ilgili hala hiçbir gelişme ve açıklama yok.

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Bahar, bölüm çekimleri son anda yetişmezse bu hafta yayınlanmayacak.

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Bahar, bölüm çekimleri son anda yetişmezse bu hafta yayınlanmayacak.

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