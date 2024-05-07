Fragmanı Bir Türlü Gelmeyen Bahar'ın Yeni Bölümü Yayınlanmayacak mı?
Fragmanı Bir Türlü Gelmeyen Bahar'ın Yeni Bölümü Yayınlanmayacak mı?
Kaynak: https://twitter.com/birsenaltuntas1/s...
Show TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır mısın?' bir ilke imza atmak üzere. Stoksuz yayınlanan Bahar'da geçtiğimiz hafta çekimler son anda yetişmiş ve fragman da ancak bir gün önce gelmişti. Ancak bu kez yayın günü gelmesine rağmen diziyle ilgili hiçbir açıklama yok!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, salı akşamları yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşuyordu.
Geçtiğimiz hafta bölüm çekimleri son anda yetişen Bahar'da fragman, yeni bölümden bir gün önce gelmişti.
Ancak bu akşam yayınlanması beklenen bölümle ilgili hala hiçbir gelişme ve açıklama yok.
Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Bahar, bölüm çekimleri son anda yetişmezse bu hafta yayınlanmayacak.
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