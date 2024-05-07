Bahar'da Yakın Arkadaş Olan Demet Evgar ve Elit Andaç Çam Daha Önce Birlikte Rol Almışlar!
Bahar'da Yakın Arkadaş Olan Demet Evgar ve Elit Andaç Çam Daha Önce Birlikte Rol Almışlar!
TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar'da iki yakın arkadaşı canlandıran Demet Evgar ve Elit Andaç Çam, daha önce bir filmde birlikte rol almışlar! Ancak bu kez pek de samimi oldukları söylenemez...
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Sezona ortasından girmesine rağmen zirveye yerleşmeyi başaran Bahar, sezon finaline güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyor.
Bahar'ın Rengin ve Timur ilişkisini öğrenip yıkıldığı bölümleri izlediğimiz bu bölümlerde en büyük destekçisi yine Çağla oldu.
Böyle bir arkadaşlığa herkes sahip olamaz diye düşünerek hayıflandığımız ikili, meğer daha önce de rol arkadaşıymış!
Meğer ikili daha önce de birlikte rol almış. 2017 yılında Sofra Sırları adlı filmde rol alan oyuncuların canlandırdığı karakterlerin arası o zaman pek de iyi değilmiş.
Elit Andaç Çam'ın Demet Evgar'ın eşiyle olan ilişkisi sonucu başına pek de iyi şeyler gelmiyordu. Siz bu filmi izlediniz mi?
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