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Acun Ilıcalı'nın Survivor Şampiyonluk Anketi Sonuçlandı! En Yüksek Oyu Kim Aldı?

Acun Ilıcalı'nın Survivor Şampiyonluk Anketi Sonuçlandı! En Yüksek Oyu Kim Aldı?

survivor
themyscira - Misafir Editör
07.05.2024 - 11:50

Survivor All Star'da büyük finale 1 ay kaldı! Acun Ilıcalı final öncesi yaptığı anketle şampiyonluk favorisi görülen yarışmacıyı belirledi!

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Heyecanı, kaosu ve hatta bin çeşit kavgası bitmeyen Survivor'da sonunda büyük final geliyor!

Heyecanı, kaosu ve hatta bin çeşit kavgası bitmeyen Survivor'da sonunda büyük final geliyor!

Bunca zamanı nasıl geride bıraktığımıza fazlasıyla şaşırdığımız Survivor'ın bitmesine yalnızca 1 ay kaldı.

Bunca zamanı nasıl geride bıraktığımıza fazlasıyla şaşırdığımız Survivor'ın bitmesine yalnızca 1 ay kaldı.

Sezon boyu yaptığı anketlerle adından söz ettiren Acun Ilıcalı, bu kez de "Kim şampiyon olur?" anketi yaptı.

Sezon boyu yaptığı anketlerle adından söz ettiren Acun Ilıcalı, bu kez de "Kim şampiyon olur?" anketi yaptı.

Ankete göre % 70 oyla birinci sırada yer alan yarışmacı Ogeday oldu!

Ankete göre % 70 oyla birinci sırada yer alan yarışmacı Ogeday oldu!

Onu % 54 oyla Nefise izlerken;

Onu % 54 oyla Nefise izlerken;
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% 48 oy alan Batuhan birinci sırada yer aldı.

% 48 oy alan Batuhan birinci sırada yer aldı.

Sizce kim şampiyon olur? Yorumlarda buluşalım!

Sizce kim şampiyon olur? Yorumlarda buluşalım!

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