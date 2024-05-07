Acun Ilıcalı'nın Survivor Şampiyonluk Anketi Sonuçlandı! En Yüksek Oyu Kim Aldı?
Acun Ilıcalı'nın Survivor Şampiyonluk Anketi Sonuçlandı! En Yüksek Oyu Kim Aldı?
Survivor All Star'da büyük finale 1 ay kaldı! Acun Ilıcalı final öncesi yaptığı anketle şampiyonluk favorisi görülen yarışmacıyı belirledi!
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Heyecanı, kaosu ve hatta bin çeşit kavgası bitmeyen Survivor'da sonunda büyük final geliyor!
Bunca zamanı nasıl geride bıraktığımıza fazlasıyla şaşırdığımız Survivor'ın bitmesine yalnızca 1 ay kaldı.
Sezon boyu yaptığı anketlerle adından söz ettiren Acun Ilıcalı, bu kez de "Kim şampiyon olur?" anketi yaptı.
Ankete göre % 70 oyla birinci sırada yer alan yarışmacı Ogeday oldu!
Onu % 54 oyla Nefise izlerken;
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% 48 oy alan Batuhan birinci sırada yer aldı.
Sizce kim şampiyon olur? Yorumlarda buluşalım!
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