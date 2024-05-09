Müge Anlı'nın Magazin Programı Sunduğu Zamanlardan Görüntülere Çok Şaşıracaksınız!
Müge Anlı'nın Magazin Programı Sunduğu Zamanlardan Görüntülere Çok Şaşıracaksınız!
Gündüz kuşağının kraliçesi Müge Anlı, bir zamanlar başarılı bir magazin gazetecisiydi. Anlı gençlik yıllarında magazin programı sunuculuğu da yapmış. İşte o günlerden günümüze gelen görüntüler...
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2008 yılından beri ATV ekranlarında sunduğu Tatlı Sert programıyla tanıdığımız Müge Anlı, gençliğinde magazin sunucuymuş!
Bulduğu kayıplar, çözdüğü cinayetler ve üstün başarısıyla bildiğimiz Müge Anlı, Marmara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra magazin muhabirliği ile mesleğe başlamış.
Müge Anlı başarılı gazetecilik kimliği ile şimdilerde ekranlarda her birimizin evine konuk oluyor. O yıllarda ise yine harika diksiyonu ve güler yüzü ile akıllara kazınmış.
Anlı'nın sunuculuk kariyerine başladığı magazin programından o görüntüleri tozlu raflardan çıkarıp sizlerle buluşturuyoruz!
İşte o anlar👇🏻
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