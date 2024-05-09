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İyi ki Doğdun Savcım! Yargı Ekibinden Kaan Urgancıoğlu'na Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

İyi ki Doğdun Savcım! Yargı Ekibinden Kaan Urgancıoğlu'na Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Yargı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 15:05

Kanal D ekranlarında 3 sezondur devam eden Yargı'nın finaline adım adım yaklaşırken dizide Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu'na yapılan sürpriz doğum günü kutlaması hepimizi gülümsetti.

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Tam 3 sezondur Pazar akşamları fırtınalar estiren Yargı'nın finaline sayılı günler kaldı.

Tam 3 sezondur Pazar akşamları fırtınalar estiren Yargı'nın finaline sayılı günler kaldı.

Sema Ergenekon'un kaleminden çıkan Yargı'nın seti zaten kutlamaların sık yaşandığı bir yer olurken, bu defa büyük sürpriz Kaan Urgancıoğlu'na yapıldı.

Sema Ergenekon'un kaleminden çıkan Yargı'nın seti zaten kutlamaların sık yaşandığı bir yer olurken, bu defa büyük sürpriz Kaan Urgancıoğlu'na yapıldı.

Dizinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu 43 yaşına girerken, setteki çalışma arkadaşları çekim esnasında unutulmayacak bir sürpriz hazırladı.

Dizinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu 43 yaşına girerken, setteki çalışma arkadaşları çekim esnasında unutulmayacak bir sürpriz hazırladı.

Çekim esnasında kamera açısına pastalarla giren ekip arkadaşları Urgancıoğlu'nu şaşırtırken, rol arkadaşı Pınar Deniz de partnerine mutlu yaşlar diledi.

Çekim esnasında kamera açısına pastalarla giren ekip arkadaşları Urgancıoğlu'nu şaşırtırken, rol arkadaşı Pınar Deniz de partnerine mutlu yaşlar diledi.

İşte o anlar:

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