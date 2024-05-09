İyi ki Doğdun Savcım! Yargı Ekibinden Kaan Urgancıoğlu'na Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
İyi ki Doğdun Savcım! Yargı Ekibinden Kaan Urgancıoğlu'na Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
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Tam 3 sezondur Pazar akşamları fırtınalar estiren Yargı'nın finaline sayılı günler kaldı.
Sema Ergenekon'un kaleminden çıkan Yargı'nın seti zaten kutlamaların sık yaşandığı bir yer olurken, bu defa büyük sürpriz Kaan Urgancıoğlu'na yapıldı.
Dizinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu 43 yaşına girerken, setteki çalışma arkadaşları çekim esnasında unutulmayacak bir sürpriz hazırladı.
Çekim esnasında kamera açısına pastalarla giren ekip arkadaşları Urgancıoğlu'nu şaşırtırken, rol arkadaşı Pınar Deniz de partnerine mutlu yaşlar diledi.
İşte o anlar:
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