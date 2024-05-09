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Survivor Yunus Emre'nin Kendi Kendini Motive Ettiği Anlar Gündem Oldu!

Survivor Yunus Emre'nin Kendi Kendini Motive Ettiği Anlar Gündem Oldu!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 12:29

Survivor All Star'ın son bölümünde dört güçlü yarışmacı yarıştı. Bu önemli gecede Furkan elenirken, Yunus Emre'nin kendi kendini motive ettiği anlar gündem oldu.

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Olayların had safhada olduğu Survivor All Star'da yine çarpıcı bir düello yaşandı.

Olayların had safhada olduğu Survivor All Star'da yine çarpıcı bir düello yaşandı.

Sercan, Batuhan, Yunus Emre ve Furkan'ın yarıştığı düelloda adaya veda eden isim Furkan olurken, Furkan'la son düelloyu oynayan isim Yunus Emre'ydi.

Sercan, Batuhan, Yunus Emre ve Furkan'ın yarıştığı düelloda adaya veda eden isim Furkan olurken, Furkan'la son düelloyu oynayan isim Yunus Emre'ydi.

İlk düelloda Sercan'a son anda yenilen Yunus Emre'nin elenme riskiyle yarıştığı anlarda motivasyonu düşerken, kendi kendini sarsıp moral vermesi izleyenlerin gözünden kaçmadı.

İlk düelloda Sercan'a son anda yenilen Yunus Emre'nin elenme riskiyle yarıştığı anlarda motivasyonu düşerken, kendi kendini sarsıp moral vermesi izleyenlerin gözünden kaçmadı.

İşte Yunus Emre'nin o anları:

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