Prens'le Fırtınalar Estiren Giray Altınok'tan 'Güldür Güldür Show' ile İlgili Bir Açıklama Geldi!

“Güldür Güldür’e muhtemelen dönüş olmaz. Çok müthiş bir keyifti Güldür Güldür‘de olmak. Arkadaş grubum, en yakın arkadaşlarım hâlâ oradalar. Çekimlere falan gidiyorum arada vaktim olduğunda. Kulis sohbetlerini çok özlüyorum çünkü. Vaktimin büyük bir bölümünü Güldür Güldür'e ayırınca kendi projelerime odaklanamıyordum. Güldür Güldür ekibi benim ailem gibi ama vakit kendi yaptığım işleri üretme, yeşillendirme vakti' dedi.