Prens'le Fırtınalar Estiren Giray Altınok'tan 'Güldür Güldür Show' ile İlgili Bir Açıklama Geldi!
Prens'le Fırtınalar Estiren Giray Altınok'tan 'Güldür Güldür Show' ile İlgili Bir Açıklama Geldi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/p...
Prens dizisiyle adeta fırtınalar estiren Giray Altunok, Birsen Altuntaş'ın programında 'Güldür Güldür Show' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar içerikte!
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Blu TV'de ekranlara gelen Prens dizisi son zamanların en popüler yapımlarından biri. Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı ve başrollerinde Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan'ın yer aldığı dizi izleyenlerden büyük ilgi gördü.
Dizinin birinci sezonu izleyenleri kırıp geçirirken ikinci sezonu da aynı şekilde izlenme rekorları kırdı. Dizinin oyuncu kadrosuna Çağlar Ertuğrul, Ebru Şahin, Deniz Uğur, Engin Benli ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın katılmasıyla Prens'in her bölümü daha da renklendi diyebiliriz.
9 Nisan'da ikinci sezonun ilk bölümlerinin yayınlanmasının öncesinde Giray Altınok, Çağlar Ertuğrul ve Zeynep Tuğçe Bayat, gazeteci Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk olmuştu.
Altuntaş'ın programına konuk olan Giray Altınok, kendi projelerine daha fazla vakit ayırmak için veda ettiği “Güldür Güldür Show” programına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Prens dizisiyle adeta fırtınalar estiren Altunok yaptığı açıklamada,
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