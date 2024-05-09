Görüş Bildir
Haberler
TV
Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever, Bahar Filtresiyle En Sevdiği Karakterleri Sıraladı!

Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever, Bahar Filtresiyle En Sevdiği Karakterleri Sıraladı!

Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 10:50

Bahar dizisinde Umay karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever, Bahar filtresiyle en çok sevdiği karakterleri sıraladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Show TV'nin bomba dizisi Bahar'ı artık övecek kelime bulamazken, popüler dizi için sosyal medyada pek çok esprili filtre yapılıyor.

Show TV'nin bomba dizisi Bahar'ı artık övecek kelime bulamazken, popüler dizi için sosyal medyada pek çok esprili filtre yapılıyor.

Bahar dizisi için yapılan "En çok kimi seviyorsun?" anketi kısa sürede viral olurken, bu akıma dizinin Umay'ı da katıldı.

Bahar dizisi için yapılan "En çok kimi seviyorsun?" anketi kısa sürede viral olurken, bu akıma dizinin Umay'ı da katıldı.

Bahar'ın kızı Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever aynı zamanda aktif bir TikTok kullanıcısı olurken, bu filtreyi kullanmayı da ihmal etmemiş.

Bahar'ın kızı Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever aynı zamanda aktif bir TikTok kullanıcısı olurken, bu filtreyi kullanmayı da ihmal etmemiş.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın