Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever, Bahar Filtresiyle En Sevdiği Karakterleri Sıraladı!
Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever, Bahar Filtresiyle En Sevdiği Karakterleri Sıraladı!
Bahar dizisinde Umay karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever, Bahar filtresiyle en çok sevdiği karakterleri sıraladı.
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Show TV'nin bomba dizisi Bahar'ı artık övecek kelime bulamazken, popüler dizi için sosyal medyada pek çok esprili filtre yapılıyor.
Bahar dizisi için yapılan "En çok kimi seviyorsun?" anketi kısa sürede viral olurken, bu akıma dizinin Umay'ı da katıldı.
Bahar'ın kızı Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever aynı zamanda aktif bir TikTok kullanıcısı olurken, bu filtreyi kullanmayı da ihmal etmemiş.
İşte o anlar:
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