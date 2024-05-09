Yunus Emre, Önde Götürdüğü Düelloda Sercan'la Dalga Geçerken Oyunu Kaybetti!
Yunus Emre, Önde Götürdüğü Düelloda Sercan'la Dalga Geçerken Oyunu Kaybetti!
Survivor All Star'da yine çekişmeli bir düello yaşandı. Söz konusu gecede Sercan ve Yunus Emre'nin kıyasıya rekabeti gözlerden kaçmazken, Yunus Emre'nin erken sevinci mağlup olmasına neden oldu.
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Survivor 2024'ün büyük finaline çok az bir zaman kala düellolar bir o kadar heyecanlı ilerlemeye başladı.
Artık en güçlü yarışmacıların mücadele ettiği yarışmanın son düellosunda Furkan, Sercan, Batuhan ve Yunus Emre'yi izlerken özelikle Sercan-Yunus Emre düellosunda beklenmedik şeyler yaşandı.
Sercan'la düelloya çıkan Yunus Emre'nin oyunu 4-3 önde götürdüğü esnada erkenden sevinip Sercan'la dalga geçen hareketlerde bulunması ona oyunu kaybettirdi.
Son atışı bir türlü yapamayan Yunus Emre iki oyun üst üste Sercan'a yenilip Furkan'la final düellosuna çıkarken, o anlar kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar:
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