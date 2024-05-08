Avrupa Yakası'nın İkon Karakteri Selin'in İlk Influencer Olduğunu Gösteren Sahne!
Avrupa Yakası'nın İkon Karakteri Selin'in İlk Influencer Olduğunu Gösteren Sahne!
Gülse Birsel'in yetenekli kaleminden çıkan Avrupa Yakası dizisinin ikonik karakteri Selin Yerebakan'ı hatırlamayan yok. Evrim Akın'ın canlandırdığı Selin karakterinin tarih ilk influencerı olduğunu biliyor muydunuz?
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Gülse Birsel'in enfes kaleminden çıkan Avrupa Yakası dizisi pek çok ikonik karakterle unutulmaz olsa da bunların arasında Selin Yerebakan her zaman yıldız gibi parlar.
"Oha falan oldum yani" repliğiyle aşina olduğumuz Selin, ekranlarda gördüğümüz ilk "tiki kız" karakter olurken, Selin'in o halleri şu an bile gündem oluyor.
Editörlük dışında her şeyi yapan Selin'in Avrupa Yakası dergisindeki konumu "patronun kızı" olmaktan ileri gidemezken, dikkatli bir izleyici Selin'in şimdilerde çok popüler olan influencerlardan ilki olduğunu fark etti.
Burhan'la bir sahnesinde markaların kendisine gönderdiği ürünleri deneyip blog sayfasında yorumladığını anlatan Selin şu anki influencer tanımıyla birebir uyuşurken, böylece tarihin ilk influencerını da tespit etmiş olduk.
İşte o sahne:
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