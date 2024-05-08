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Survivor Yunus Emre'nin Ödül Cezasının Bitmesine Tepkisi Hepimizi Güldürdü!

Survivor Yunus Emre'nin Ödül Cezasının Bitmesine Tepkisi Hepimizi Güldürdü!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 11:47

Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacısı Yunus Emre, karıştığı tartışmalar sonrası aldığı ödül cezalarıyla tam anlamıyla Survivor'ı yaşadı. Son bölümde ödül cezası biten Yunus Emre'nin ödül açıklanırken sabırsız halleri gündem oldu.

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Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarından Yunus Emre, yarışmadaki aykırı hareketleri nedeniyle sık sık ödül cezası alıyor.

Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarından Yunus Emre, yarışmadaki aykırı hareketleri nedeniyle sık sık ödül cezası alıyor.

Kadın-erkek dinlemeden herkesle kavgaya girişen Yunus Emre'nin kaç haftadır ödül alamadığını artık sayamasak da kendisinin bu alanda rekor sahibi olduğunu biliyoruz.

Kadın-erkek dinlemeden herkesle kavgaya girişen Yunus Emre'nin kaç haftadır ödül alamadığını artık sayamasak da kendisinin bu alanda rekor sahibi olduğunu biliyoruz.

Yarışmanın bitmesine 1 ay kala hala ödüllerde faydalanamayan Yunus Emre'nin akıbeti yarışmanın son bölümünde değişirken, artık ödül yiyebilmenin mutluluğunda olan Yunus Emre'nin sabırsız halleri gözlerden kaçmadı.

Yarışmanın bitmesine 1 ay kala hala ödüllerde faydalanamayan Yunus Emre'nin akıbeti yarışmanın son bölümünde değişirken, artık ödül yiyebilmenin mutluluğunda olan Yunus Emre'nin sabırsız halleri gözlerden kaçmadı.

Ödül cezasının bitmesinin şerefine ödülü kendisi açan Yunus Emre'nin o halleri kısa sürede gündem oldu.

Ödül cezasının bitmesinin şerefine ödülü kendisi açan Yunus Emre'nin o halleri kısa sürede gündem oldu.

İşte Yunus Emre'nin ödül sevinci:

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