Survivor Yunus Emre'nin Ödül Cezasının Bitmesine Tepkisi Hepimizi Güldürdü!
Survivor Yunus Emre'nin Ödül Cezasının Bitmesine Tepkisi Hepimizi Güldürdü!
Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacısı Yunus Emre, karıştığı tartışmalar sonrası aldığı ödül cezalarıyla tam anlamıyla Survivor'ı yaşadı. Son bölümde ödül cezası biten Yunus Emre'nin ödül açıklanırken sabırsız halleri gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarından Yunus Emre, yarışmadaki aykırı hareketleri nedeniyle sık sık ödül cezası alıyor.
Kadın-erkek dinlemeden herkesle kavgaya girişen Yunus Emre'nin kaç haftadır ödül alamadığını artık sayamasak da kendisinin bu alanda rekor sahibi olduğunu biliyoruz.
Yarışmanın bitmesine 1 ay kala hala ödüllerde faydalanamayan Yunus Emre'nin akıbeti yarışmanın son bölümünde değişirken, artık ödül yiyebilmenin mutluluğunda olan Yunus Emre'nin sabırsız halleri gözlerden kaçmadı.
Ödül cezasının bitmesinin şerefine ödülü kendisi açan Yunus Emre'nin o halleri kısa sürede gündem oldu.
İşte Yunus Emre'nin ödül sevinci:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın