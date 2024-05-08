Survivor'da Tüm Dengeleri Değiştirecek Yeni Sistem Açıklandı!
Survivor'da Tüm Dengeleri Değiştirecek Yeni Sistem Açıklandı!
Survivor All Star'ın bitmesine çok az bir süre kalırken, en iyi yarışmacıların kıyasıya mücadelesi tam gaz devam ediyor. Birleşme partisinden sonra yarışmaya yeni kurallar geleceği söylenirken, Acun Ilıcalı konseyde yeni düzeni açıkladı.
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Gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan biri olan Survivor All Star tam gaz devam ediyor.
Birleşme partisinden sonra Survivor'a yeni kurallar geleceği konuşulurken, Acun Ilıcalı konseyde sistemin tamamen değiştiğini açıkladı.
Survivor'da yeni bir döneme girildiğini açıklayan Ilıcalı, "Kırmızı ve Mavi Takım olarak son ada konseyiniz bu akşamdı. Peki bundan sonra ne olacak? Çok önemli gelişmeler olacak." derken sistemdeki değişikleri sıraladı.
"Sistemde farklılıklar olacak. Survivor'da bundan sonra kadın erkek karışık aday olabileceksiniz. Yani düellolarda erkek ya da kadın olma zorunluluğu yok."
"2. büyük haberimiz de takımlar haftalık kaptanlık sistemine geçiyor. 3. haber de Survivor'da haftalar artık 4 gün. Bütün dünyada 7 gün olan hafta Survivor'da 4 gün olacak. Yani hızlandırılmış elemeler olacak. Artık 3 dokunulmazlık oynanacak ve 4 aday çıkacak."
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Artık 4. adayın performansı en kötü yarışmacı olacağının da altını çizen Ilıcalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Siz Survivor'daki bu yeni sistemi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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