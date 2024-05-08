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Survivor'da Tüm Dengeleri Değiştirecek Yeni Sistem Açıklandı!

Survivor'da Tüm Dengeleri Değiştirecek Yeni Sistem Açıklandı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 09:49

Survivor All Star'ın bitmesine çok az bir süre kalırken, en iyi yarışmacıların kıyasıya mücadelesi tam gaz devam ediyor. Birleşme partisinden sonra yarışmaya yeni kurallar geleceği söylenirken, Acun Ilıcalı konseyde yeni düzeni açıkladı.

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Gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan biri olan Survivor All Star tam gaz devam ediyor.

Gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan biri olan Survivor All Star tam gaz devam ediyor.

Birleşme partisinden sonra Survivor'a yeni kurallar geleceği konuşulurken, Acun Ilıcalı konseyde sistemin tamamen değiştiğini açıkladı.

Birleşme partisinden sonra Survivor'a yeni kurallar geleceği konuşulurken, Acun Ilıcalı konseyde sistemin tamamen değiştiğini açıkladı.

Survivor'da yeni bir döneme girildiğini açıklayan Ilıcalı, "Kırmızı ve Mavi Takım olarak son ada konseyiniz bu akşamdı. Peki bundan sonra ne olacak? Çok önemli gelişmeler olacak." derken sistemdeki değişikleri sıraladı.

Survivor'da yeni bir döneme girildiğini açıklayan Ilıcalı, "Kırmızı ve Mavi Takım olarak son ada konseyiniz bu akşamdı. Peki bundan sonra ne olacak? Çok önemli gelişmeler olacak." derken sistemdeki değişikleri sıraladı.

"Sistemde farklılıklar olacak. Survivor'da bundan sonra kadın erkek karışık aday olabileceksiniz. Yani düellolarda erkek ya da kadın olma zorunluluğu yok."

"Sistemde farklılıklar olacak. Survivor'da bundan sonra kadın erkek karışık aday olabileceksiniz. Yani düellolarda erkek ya da kadın olma zorunluluğu yok."

"2. büyük haberimiz de takımlar haftalık kaptanlık sistemine geçiyor. 3. haber de Survivor'da haftalar artık 4 gün. Bütün dünyada 7 gün olan hafta Survivor'da 4 gün olacak. Yani hızlandırılmış elemeler olacak. Artık 3 dokunulmazlık oynanacak ve 4 aday çıkacak."

"2. büyük haberimiz de takımlar haftalık kaptanlık sistemine geçiyor. 3. haber de Survivor'da haftalar artık 4 gün. Bütün dünyada 7 gün olan hafta Survivor'da 4 gün olacak. Yani hızlandırılmış elemeler olacak. Artık 3 dokunulmazlık oynanacak ve 4 aday çıkacak."
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Artık 4. adayın performansı en kötü yarışmacı olacağının da altını çizen Ilıcalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Artık 4. adayın performansı en kötü yarışmacı olacağının da altını çizen Ilıcalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'3 dokunulmazlık, 3 aday ve 4. aday haftanın en kötü performansı olacak. Eğer bu kişi zaten adaysa onun bir üstündeki aday olacak. Yani aday olmayanlar arasında en kötü performanslı olan aday olacak. Şayet eşitlik varsa genel performansa bakılacak. Eğer yüzdeler de eşitse aldığı galibiyet sayısı fazla olana bakılacak. Ama yüzdelerin eşit olması pek olası görünmüyor.'

Siz Survivor'daki bu yeni sistemi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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