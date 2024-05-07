Yıllar Sonra Bir Arada: Metin Akdülger'den Serenay Sarıkaya'ya 'Medcezir' Göndermesi!
Yıllar Sonra Bir Arada: Metin Akdülger'den Serenay Sarıkaya'ya 'Medcezir' Göndermesi!
Netflix yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin galasına katılan Serenay Sarıkaya ve Metin Akdülger, Medcezir'den sonra ilk kez bir araya gelirken, Akdülger'den Sarıkaya'ya bomba Medcezir göndermesi geldi.
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Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı yeni Netflix filmi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin galası sonunda yapıldı.
Kadrosu tam bir yıldızlar geçidi olan dizide Metin Akdülger de rol alırken, Akdülger'in varlığı hepimiz için apayrı bir önem taşıyor.
Bir döneme damga vuran Medcezir dizisinde bir süre partner olan Serenay Sarıkaya ve Metin Akdülger burada Mira ve Orkun karakterine hayat verirken, ikili yıllar sonra Netflix dizisinde bir araya geldi.
İki başarılı oyuncunun tekrardan partner olması herkesi heyecanlandırırken, dizinin galasında Akdülger'in Medcezir'e gönderme yaptığı an hepimizi heyecanlandırdı.
İşte o anlar:
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Söz konusu göndermeye gelen yorumları da buraya ekleyelim:
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