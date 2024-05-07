Övmeye Doyamadığımız "Bahar"ı Eleştiren Kullanıcının Gündem Olan Tespitleri
Övmeye Doyamadığımız "Bahar"ı Eleştiren Kullanıcının Gündem Olan Tespitleri
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar senaryosu ve oyunculuklarıyla her hafta övgüleri toplarken, bir X kullanıcısı övmeye doyamadığımız Bahar hakkında eleştirilerde bulundu.
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Bu sezonun en sürpriz işlerinden olan Bahar'ı bir türlü dilimizden düşüremiyoruz.
Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Bahar, dram ağırlıklı dizilerin arasında inci gibi parıldarken haliyle izleyicilerin övgülerini topluyor.
Bahar'ın her bölümüne binlerce beğeni yorumu gelirken, bir X kullanıcısı onca övgünün arasında eleştirel tespitlerini yayınladı.
İşte Bahar dizisine eleştirel flood:
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Siz bu eleştirileri nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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