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Övmeye Doyamadığımız "Bahar"ı Eleştiren Kullanıcının Gündem Olan Tespitleri

Övmeye Doyamadığımız "Bahar"ı Eleştiren Kullanıcının Gündem Olan Tespitleri

Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 21:04

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar senaryosu ve oyunculuklarıyla her hafta övgüleri toplarken, bir X kullanıcısı övmeye doyamadığımız Bahar hakkında eleştirilerde bulundu.

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Bu sezonun en sürpriz işlerinden olan Bahar'ı bir türlü dilimizden düşüremiyoruz.

Bu sezonun en sürpriz işlerinden olan Bahar'ı bir türlü dilimizden düşüremiyoruz.

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Bahar, dram ağırlıklı dizilerin arasında inci gibi parıldarken haliyle izleyicilerin övgülerini topluyor.

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Bahar, dram ağırlıklı dizilerin arasında inci gibi parıldarken haliyle izleyicilerin övgülerini topluyor.

Bahar'ın her bölümüne binlerce beğeni yorumu gelirken, bir X kullanıcısı onca övgünün arasında eleştirel tespitlerini yayınladı.

Bahar'ın her bölümüne binlerce beğeni yorumu gelirken, bir X kullanıcısı onca övgünün arasında eleştirel tespitlerini yayınladı.

İşte Bahar dizisine eleştirel flood:

İşte Bahar dizisine eleştirel flood:
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