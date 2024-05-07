NOW'dan Beklenmedik Hamle: Final Kararı Alınan Dizi Devam Edecek!
NOW'dan Beklenmedik Hamle: Final Kararı Alınan Dizi Devam Edecek!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Yeni yayın dönemine şimdiden hazırlanan NOW, reyting oranlarına göre yayınladığı dizilerin akıbetini açıklamaya başladı. Popüler bir dizi için final kararı alan NOW, son reytinglerle kararını değiştirdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yeni yayın dönemi için kanallar şimdiden hazırlığa başlarken ilk iş olarak yayında olan dizilerin akıbetlerini belirlemeye başladılar.
Kızıl Goncalar ve Hudutsuz Sevda dizileri için yeni sezonda devam kararı alan kanal Yabani ve Gaddar için henüz karar aşamasında olurken Şahane Hayatım ve Kirli Sepeti'nin finalini duyurmuştu.
Sezonun bitmesine henüz çok olmasından dolayı final kararı alan dizilerin reytingleri karar değişimine sebep olurken, reyting oranları yükselen Kirli Sepeti için kanalın kararı değişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre 19 Mayıs günü final bölümü yayınlanması beklenen Kirli Sepeti'nin reytinglerinin yükselmesiyle kanal yeni sezon onayı verdi.
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