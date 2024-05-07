Aşk Üçgeni mi Geliyor? Merakla Beklenen 'Bahar' Fragmanı Sonunda Geldi!
Aşk Üçgeni mi Geliyor? Merakla Beklenen 'Bahar' Fragmanı Sonunda Geldi!
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Show TV'nin son bombası Bahar öylesine bir ivme kazandı ki dizinin her bölümü reyting rekorları kırıyor.
Salı akşamlarına damga vuran Bahar bölüm yetişmediği için bir hafta sonra yayınlanma kararı alırken, Bahar'ın 1 haftadır beklenen yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlandı.
Yasemin Kay Allen'ın kadroya girdiği yeni bölümde Bahar ve Evren ikilisini bol miktarda görürken, Rengin'in hala Timur'dan medet umması "yok artık" dedirtti.
İşte Bahar'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı:
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