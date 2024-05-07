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Aşk Üçgeni mi Geliyor? Merakla Beklenen 'Bahar' Fragmanı Sonunda Geldi!

Aşk Üçgeni mi Geliyor? Merakla Beklenen 'Bahar' Fragmanı Sonunda Geldi!

Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 18:17

Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Bahar'ın yeni bölüm fragmanını beklerken gözlerimiz yollarda kalmışken, sevilen diziden sonunda beklenen haber geldi.

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Show TV'nin son bombası Bahar öylesine bir ivme kazandı ki dizinin her bölümü reyting rekorları kırıyor.

Show TV'nin son bombası Bahar öylesine bir ivme kazandı ki dizinin her bölümü reyting rekorları kırıyor.

Salı akşamlarına damga vuran Bahar bölüm yetişmediği için bir hafta sonra yayınlanma kararı alırken, Bahar'ın 1 haftadır beklenen yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlandı.

Salı akşamlarına damga vuran Bahar bölüm yetişmediği için bir hafta sonra yayınlanma kararı alırken, Bahar'ın 1 haftadır beklenen yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlandı.

Yasemin Kay Allen'ın kadroya girdiği yeni bölümde Bahar ve Evren ikilisini bol miktarda görürken, Rengin'in hala Timur'dan medet umması "yok artık" dedirtti.

Yasemin Kay Allen'ın kadroya girdiği yeni bölümde Bahar ve Evren ikilisini bol miktarda görürken, Rengin'in hala Timur'dan medet umması "yok artık" dedirtti.

İşte Bahar'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı:

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