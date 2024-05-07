Sakla Beni'de Oynayan Baran Bölükbaşı, Yalı Çapkını İçin Nasıl Hazırlandığını Paylaştı!
Sakla Beni'de Oynayan Baran Bölükbaşı, Yalı Çapkını İçin Nasıl Hazırlandığını Paylaştı!
Son olarak Sakla Beni dizisinde Kadir karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı, Yalı Çapkını'ndaki Tarık karakterine geri dönmesiyle hepimizi şaşırtmıştı. Bölükbaşı role nasıl hazırlandığını TikTok'ta paylaştı.
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Sakla Beni dizisinde Kadir karakteriyle karşımıza çıkan Baran Bölükbaşı, dizinin final yapmasının ardından hepimizi şaşırtan bir hamlede bulundu.
Sakla Beni'nin hemen ardından ilk sezon rol aldığı Yalı Çapkını dizisine geri dönen Bölükbaşı, karakteri Tarık'a da hızlı bir dönüş yaptı.
Seyran'ın belalısı olarak cezaevinden çıkan karakterin dizide görünmesi herkesi heyecanlandırırken, Baran Bölükbaşı'dan bomba bir paylaşım geldi.
Kadir'den Tarık'a keskin bir dönüş yapan Bölükbaşı değişimini TikTok hesabından paylaştı.
İşte o anlar:
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