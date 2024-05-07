Hafsanur Sancaktutan'dan Yıllar Sonra Gelen "Son Yaz" İtirafı!
Hafsanur Sancaktutan'dan Yıllar Sonra Gelen "Son Yaz" İtirafı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1 Ocak 2021 günü yayın hayatına başlayan Son Yaz dizisi hala en popüler diziler arasında yer alıyor.
Sosyal medyada çok popüler olmasına rağmen aldığı düşük reytingler nedeniyle 26. bölümde final yapan dizinin hayranları hala diziyi dilinden düşüremiyor.
Ali Atay, Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolünde yer aldığı dizi gündemden düşmek bilmezken, dizide Yağmur karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan'dan yıllar sonra bomba açıklamalar geldi.
Hacettepe Üniversitesi'ne söyleşiye giden Sancaktutan, Son Yaz hakkında şu sözleri söyledi:
''Son Yaz, döneminde bu kadar izlenen bir dizi değilken daha sonrasında çok daha popüler olmuş bir iş haline geldi. Orda gerçek bir evren vardı, gerçekten. İnsanlar iç içe geçmişti.''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın