Survivor'dan Elenen Yasin Obuz, Şampiyon Olmasını İstediği Kişiyi Açıkladı!
Survivor'dan Elenen Yasin Obuz, Şampiyon Olmasını İstediği Kişiyi Açıkladı!
Geçtiğimiz haftalarda Survivor'dan elenen Yasin Obuz, verdiği röportajda şampiyon olmasını istediği yarışmacıyı açıkladı.
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Survivor All Star en iddialı sezonlarından birini yaşarken, All Star'ın şampiyonunun kim olacağı büyük merak konusu!
Survivor All Star'ın kazananı kim olacak diye merak konusu olurken, yarışmaya geçtiğimiz günlerde veda eden Yasin Obuz bu konu hakkında konuştu.
Kendisine yöneltilen "Sence kim şampiyon olur?" sorusunu yanıtlayan Yasin, şampiyon olmasını istediği ismi açıkladı.
"Ogedayın şampiyon olması gerekiyor. Ogeday kimseyi kırmadan, üzmeden, arkasından iş çevirmeden buralara kadar geldi. Şampiyon mavi takımdan olsun istiyorum."
İşte Yasin'in şampiyonluk açıklaması:
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