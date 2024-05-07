Doğukan Güngör, "Kızılcık Şerbeti Bitsin" İddialarına Son Noktayı Koydu!

Geçtiğimiz günlerde Müjdat Gezen'in YouTube kanalında yaptığı bir açıklama ortalığı epey karıştırdı. Bazı Kızılcık Şerbeti çalışanlarının dizinin bitmesini istediğini belirten Gezen'in bu iddiasına diziden pek çok isim yanıt verirken, Doğukan Güngör son noktayı koydu.