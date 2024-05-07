Doğukan Güngör, "Kızılcık Şerbeti Bitsin" İddialarına Son Noktayı Koydu!
Doğukan Güngör, "Kızılcık Şerbeti Bitsin" İddialarına Son Noktayı Koydu!
Geçtiğimiz günlerde Müjdat Gezen'in YouTube kanalında yaptığı bir açıklama ortalığı epey karıştırdı. Bazı Kızılcık Şerbeti çalışanlarının dizinin bitmesini istediğini belirten Gezen'in bu iddiasına diziden pek çok isim yanıt verirken, Doğukan Güngör son noktayı koydu.
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Show TV ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti enfes bir ivmeyle devam ederken dizi hakkında şaşırtan iddialar ortaya atılmıştı.
Usta sanatçı Müjdat Gezen'in YouTube'da sunduğu Bizim Ev programında patlayan olaylarda Gezen, Kızılcık Şerbeti setinde birkaç kişinin dizinin bitmesini istediklerini iddia etmişti.
Gezen'in bu iddialarına dizinin yapımcısından sert bir yanıt gelirken, Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'den konu hakkında açıklama geldi.
"Mutsuz olan kimse yok" yanıtı veren Doğukan Güngör kimsenin dizinin bitmesini istemediğinin altını çizdi.
İşte o açıklama:
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