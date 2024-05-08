Survivor Aleyna, Nagihan ve Nefise'yle İttifak Yapmasının Nedenini Açıkladı!
Survivor Aleyna, Nagihan ve Nefise'yle İttifak Yapmasının Nedenini Açıkladı!
Survivor All Star'ın bitmesine 1 ay kala ada hayatında beklenmedik şeyler oluyor. Önceleri Yunus Emre'yle yakın olan Aleyna'nın bir anda ona karşı düşman olup Nagihan ve Nefise'yle ittifak kurması herkesi şaşırtırken, Aleyna bu konu hakkında açıklama yaptı.
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Survivor All Star'ın başından beri Yunus Emre ve Aleyna'nın yakın tavırlarını görmeyenimiz yok.
İki yarışmacı arasından su sızmazken, bu yakınlıkları ailelerini bile rahatsız etmiş ve uyarılmışlardı.
İki yarışmacının arası Aleyna'nın İngiltere ödülüne gitmesinin ardından buz keserken, Aleyna'nın bir anda Nagihan ve Nefise'yle ittifak kurup Yunus Emre'yi diğer takıma göndermeleri hepimizi şaşırmıştı.
Yarışmanın başından beri tartışmaları eksik olmayan bu üçlünün nasıl bir araya geldiği merak konusu olurken, Aleyna bu kadın ittifakına açıklama getirdi.
"Nagihan'la oyun dışında aynı yolu bile yürümedik" diyen Aleyna, "Ortak şeyden nefret etmemiz bizi yakınlaştırdı" ifadelerini kullandı.
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İşte Aleyna ve Nefise'nin çok konuşulacak açıklamaları:
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