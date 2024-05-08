Survivor Aleyna, Nagihan ve Nefise'yle İttifak Yapmasının Nedenini Açıkladı!

Survivor All Star'ın bitmesine 1 ay kala ada hayatında beklenmedik şeyler oluyor. Önceleri Yunus Emre'yle yakın olan Aleyna'nın bir anda ona karşı düşman olup Nagihan ve Nefise'yle ittifak kurması herkesi şaşırtırken, Aleyna bu konu hakkında açıklama yaptı.