Bihter'in Behlül İçin Değil, Gururundan İntihar Ettiğini Öne Süren Astrolojik Tespit!

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin finalinde Bihter'in intihar edeceğini hepimiz istemeyerek de olsa kabul etsek de Bihter'in Behlül'e olan aşkından mı yoksa gururundan mı intihar ettiği tam bir muammaydı. Bir X kullanıcısı, bu olaya Bihter'in burcu üzerinden baktı.