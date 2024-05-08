Bihter'in Behlül İçin Değil, Gururundan İntihar Ettiğini Öne Süren Astrolojik Tespit!
Bihter'in Behlül İçin Değil, Gururundan İntihar Ettiğini Öne Süren Astrolojik Tespit!
Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin finalinde Bihter'in intihar edeceğini hepimiz istemeyerek de olsa kabul etsek de Bihter'in Behlül'e olan aşkından mı yoksa gururundan mı intihar ettiği tam bir muammaydı. Bir X kullanıcısı, bu olaya Bihter'in burcu üzerinden baktı.
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Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu'nun televizyon uyarlaması şu an bile en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.
Yasak bir aşkı konu alan dizi, kitap uyarlaması olduğu için hepimiz finalini bilerek izlesek de yine de Bihter'in son ana kadar ölmemesini hepimiz içten içe istedik.
Dizinin final bölümüne doğru giderek depresyona giren Bihter'in Behlül ve Nihal'in düğün günü intihar etmesi "Behlül aşkından mı intihar etti?" sorusunu akıllara getirirken, bir X kullanıcısı Bihter'in intiharına astrolojik bir yorum getirdi.
Bihter'in Akrep burcu olduğunun altını çizen kullanıcı bu intiharın Bihter'in kendi hırsına ve gururuna yenik düşmesi sonucu gerçekleştiğini belirtirken, haliyle bu yoruma pek çok tepki de geldi.
İşte o yorum:
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Gelen tepkiler de burada:
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