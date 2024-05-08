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Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak, Meğer Aile Dizisinde de Rol Almış!

Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak, Meğer Aile Dizisinde de Rol Almış!

Aile Dizisi Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 14:53 Son Güncelleme: 08.05.2024 - 14:59

Bahar dizisi ekranda resmen çiçek açtırırken, dizide Seren'i canlandıran Nil Sude Albayrak'ın bu sezon final yapan Aile dizisinde rol aldığını fark ettik.

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Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar bu sezonun en sürprizli işi olmaya devam ediyor.

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar bu sezonun en sürprizli işi olmaya devam ediyor.

Senaryosu ve oyunculuklarıyla Bahar muazzam bir iş olmaya devam ederken, dizide rol alan oyuncuların yıldızı da bir o kadar parlıyor.

Senaryosu ve oyunculuklarıyla Bahar muazzam bir iş olmaya devam ederken, dizide rol alan oyuncuların yıldızı da bir o kadar parlıyor.

Bunlardan biri de dizide Seren'e hayat veren Nil Sude Albayrak!

Bunlardan biri de dizide Seren'e hayat veren Nil Sude Albayrak!

Özellikle Bahar'a karşı tavırlarıyla sık sık eleştirilen Seren karakterini bir yandan için için sevsek de aşırı sert mizacı gündem oluyor.

Özellikle Bahar'a karşı tavırlarıyla sık sık eleştirilen Seren karakterini bir yandan için için sevsek de aşırı sert mizacı gündem oluyor.

Seren rolüyle bir anda en konuşulan isimlerden olan Nil Sude Albayrak, meğer bu sezon final yapan Aile dizisinde de rol almış.

Seren rolüyle bir anda en konuşulan isimlerden olan Nil Sude Albayrak, meğer bu sezon final yapan Aile dizisinde de rol almış.
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İşte Nil Sude Albayrak'ın Aile dizisindeki sahnesi:

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