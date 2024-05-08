Esra Erol’da "3 Harflilerle Evlendim" Diyen Döndü Herkesi Şok Etti!
Esra Erol’da "3 Harflilerle Evlendim" Diyen Döndü Herkesi Şok Etti!
Esra Erol'un ATV'deki programında dikkat çeken bir olay yaşandı. Afyonkarahisar'dan 31 yaşında, iki çocuk sahibi Gökhan Bulut, 22 Nisan'da ortadan kaybolan ve 'Üç harflilerle evliyim' iddiasında bulunan eşi Döndü Bulut'un kaybolduğunu bildirdi. Esra Erol ve ekibi, Döndü hanımı buldu. Gökhan Bulut'un paylaştığı görüntüler izleyicileri dehşete düşürdü.
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ATV'nin popüler programı Esra Erol'da, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitleyen olaylara ev sahipliği yaptı.
Programa Afyonkarahisar'dan bağlanan 31 yaşındaki iki çocuk babası Gökhan Bulut, eşi Döndü Bulut hakkında oldukça ilginç bir iddiada bulundu.
Gökhan Bey, eşinin "üç harflilerle" evli olduğunu iddia etti. Gökhan Bey, eşinin ruh sağlığının yaklaşık bir yıldır yerinde olmadığını ve bu durumun sürekli olarak hocalar tarafından kontrol edildiğini belirtti. Gökhan Bey'in bu iddiası ve sunduğu görüntüler, Türkiye'nin gündemine oturdu.
Döndü'nün kayınvalidesi Naciye Hanım, Döndü ve oğlunun evliliklerinin başında çok mutlu olduklarını, her yere birlikte gittiklerini söyledi. Ancak Naciye Hanım, Döndü'yü 2023 yılında birkaç günlüğüne Mersin'e gönderdikten sonra her şeyin değiştiğini belirtti.
Döndü'nün kız kardeşiyle birlikte oğluna uzaklaştırma kararı aldığını ve ardından boşanma davası açtığını söyledi. Döndü'nün Şırnak'a gittiğini ve orada hastalandığını, birdenbire 7 dil konuşmaya başladığını ve hocaların yardımıyla "üç harflilerin" çıktığını ve durumunun düzeldiğini ifade etti.
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Esra Erol ve ekibi, bu iddialar üzerine harekete geçerek Döndü Hanım'ı buldu.
Döndü Hanım ise, bu görüntülerin bir yıl önceye ait olduğunu ve o zamanlar ilaç kullandığını belirtti. Kendisinin şimdiki durumunun o dönemden çok farklı olduğunu, bu durumu kocası ve kayınvalidesinin sebep olduğunu söyledi.
Döndü Hanım, canlı yayında kayınvalidesi ve eşiyle yüzleşti. Kendisinin ve çocuklarının durumunu kocası ve kayınvalidesinin sebep olduğunu belirtti. Ayrıca, kocasının ve kayınvalidesinin kendisini zorla hocalara götürdüğünü ifade etti.
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