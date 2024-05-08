Esra Erol’da "3 Harflilerle Evlendim" Diyen Döndü Herkesi Şok Etti!

Esra Erol'un ATV'deki programında dikkat çeken bir olay yaşandı. Afyonkarahisar'dan 31 yaşında, iki çocuk sahibi Gökhan Bulut, 22 Nisan'da ortadan kaybolan ve 'Üç harflilerle evliyim' iddiasında bulunan eşi Döndü Bulut'un kaybolduğunu bildirdi. Esra Erol ve ekibi, Döndü hanımı buldu. Gökhan Bulut'un paylaştığı görüntüler izleyicileri dehşete düşürdü.