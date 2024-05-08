Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'dan Dizinin Finali Hakkında Açıklama!
Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'dan Dizinin Finali Hakkında Açıklama!
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2 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisi televizyonun en zor günü Cuma akşamlarında enfes bir performans sergilerken, sevilen dizi için üzücü bir karar verilmişti.
atv sevilen dizi için final kararı alırken, haliyle dizinin izleyenleri bu duruma epey tepki göstermişlerdi.
Final bölümünün çekimleri tamamlanan Ateş Kuşları için büyük son yaklaşırken, dizide Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan'dan bomba açıklamalar geldi.
Muhabir Online kameralarına konuşan Alişan dizinin bitişiyle afalladığını söylerken, ne yapacağını bilemediğinin de altını çizdi.
İşte o açıklama:
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