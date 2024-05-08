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Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'dan Dizinin Finali Hakkında Açıklama!

Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'dan Dizinin Finali Hakkında Açıklama!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 15:51

atv'nin uzun süredir devam eden dizisi Ateş Kuşları için final kararı verilmişti. Dizide Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan, final hakkında ilk kez konuştu.

KAYNAK: Muhabir Online

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2 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisi televizyonun en zor günü Cuma akşamlarında enfes bir performans sergilerken, sevilen dizi için üzücü bir karar verilmişti.

2 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisi televizyonun en zor günü Cuma akşamlarında enfes bir performans sergilerken, sevilen dizi için üzücü bir karar verilmişti.

atv sevilen dizi için final kararı alırken, haliyle dizinin izleyenleri bu duruma epey tepki göstermişlerdi.

atv sevilen dizi için final kararı alırken, haliyle dizinin izleyenleri bu duruma epey tepki göstermişlerdi.

Final bölümünün çekimleri tamamlanan Ateş Kuşları için büyük son yaklaşırken, dizide Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan'dan bomba açıklamalar geldi.

Final bölümünün çekimleri tamamlanan Ateş Kuşları için büyük son yaklaşırken, dizide Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan'dan bomba açıklamalar geldi.

Muhabir Online kameralarına konuşan Alişan dizinin bitişiyle afalladığını söylerken, ne yapacağını bilemediğinin de altını çizdi.

Muhabir Online kameralarına konuşan Alişan dizinin bitişiyle afalladığını söylerken, ne yapacağını bilemediğinin de altını çizdi.

İşte o açıklama:

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