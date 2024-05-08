Dizi Aşkı Gerçeğe Dönüştü! Kızıl Goncalar'ın Naim ve Nadire'si Kameralara Yakalandı!
Dizi Aşkı Gerçeğe Dönüştü! Kızıl Goncalar'ın Naim ve Nadire'si Kameralara Yakalandı!
Kızıl Goncalar'da başlayan dizi aşkı gerçeğe döndü. Kameralara yakalanan ünlü çiftin sevimli tavırları dikkat çekti!
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Temposu gittikçe artan Kızıl Goncalar'da sezon finaline yalnızca birkaç hafta kaldı.
Cüneyd'in amcası Sadi Hüdayi'ye biat etmemesi ve cübbesini yakması ortalığı karıştırırken, bunun sonucunda tarikatta seçime gidilmişti.
Dizide ortalığı karıştıran olaylardan biri de Naim'in yasak aşkı Nadire'yi "kuma" getirmesiydi. İkilinin arasındaki aşkın gün yüzüne çıkmasıyla hiç beklenmedik bir gelişme daha yaşandı.
Meğer Naim ve Nadire karakterlerine hayat veren Mert Turak ile Cemre Melis Çınar gerçek hayatta aşk yaşıyormuş!
Cihangir'de kameralara yakalanan ikili "Eyvah yakalandık!" dedikten sonra "Olan oldu, bari poz verelim de güzel çıkalım" dedi.
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