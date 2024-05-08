Araları Açıktı: Turabi Eski Dostu Hilmi Cem'e Gelen Kötü Yoruma Kayıtsız Kalamadı!
Araları Açıktı: Turabi Eski Dostu Hilmi Cem'e Gelen Kötü Yoruma Kayıtsız Kalamadı!
Turabi ve Hilmi Cem'in daha önce Survivor'da kurdukları dostluk, yarışma sonrası bitmişti. Sakatlığı sebebiyle Survivor All Star'a veda eden Turabi, eski dostuna gelen kırıcı yoruma kayıtsız kalmadı!
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Survivor'ın iki şampiyonu Turabi ve Hilmi Cem arasında yarışmada kurulmuş bir dostluk vardı.
Ancak yarışmanın bitmesiyle biten bu arkadaşlık yerini küslüğe bıraktı. Bu yıl da Turabi'nin sakatlanıp yarışmadan ayrılmasıyla Hilmi Cem yarışmaya dahil oldu.
Bir şekilde artık bir araya gelmeyen ve eski dostluklarıyla ilgili hiçbir zaman konuşmayan ikili sevenlerini bir hayli üzmüştü.
Sezonun başında Turabi, Hilmi Cem'i yarışmaya davet ederek bir adım attıysa da Hilmi Cem tarafından bir gelişme olmamıştı.
Turabi bu kez de Hilmi Cem'e yapılan "Dostunu sattığı için" yorumuna kayıtsız kalamadı ve "Başarılı olsun varsın hiç görüşmeyelim" diyerek bir adım daha attı.
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