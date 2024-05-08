Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ'ın Diziyle İlgili İtirafı Şok Etkisi Yarattı!
Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ'ın Diziyle İlgili İtirafı Şok Etkisi Yarattı!
Ünlü oyuncu Demet Akbağ, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılarak Selim'in sorularını yanıtlamıştı. Akbağ'ın Sandık Kokusu'yla ilgili itirafı şok etkisi yarattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başarılı oyuncu Demet Akbağ rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren başarılı sanatçılarımızdan biri.
Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu'yla yeniden kendine hayran bırakan Demet Akbağ, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'le Bu Gece programına katıldı.
Programda İbrahim Selim'in sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, saçlarıyla ilgili bir itirafta bulundu.
Meğer Demet Akbağ, saçları ince telli ve seyrek olduğu için Sandık Kokusu'nda peruk kullanıyormuş! Siz daha önce fark etmiş miydiniz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın