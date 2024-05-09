Survivor'dan Elenen Yasin, Nagihan'ın Yunus Emre Düşmanlığına Tepki Gösterdi!
Survivor'dan Elenen Yasin, Nagihan'ın Yunus Emre Düşmanlığına Tepki Gösterdi!
Survivor All Star'ın son bölümünde kıran kırana geçen düello damga vururken, Nagihan'ın yeni düşmanı Yunus Emre'ye karşı tavırları yarışmadan elenen Yasin tarafından eleştirildi.
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Survivor 2024'ün en olaylı düellolarından biri son bölümde gerçekleşirken, adaya veda eden isim Furkan olmuştu.
Batuhan, Yunus Emre, Sercan ve Furkan'ın kıyasıya mücadele ettiği gecede yarışmacıların yanı sıra benchteki isimler de dikkat çekerken, Yunus Emre'nin asla desteklenmemesi herkesi şaşırmıştı.
Yarışmanın başında düşman olan Aleyna, Nagihan ve Nefise'nin bir anda kadın ittifakı kurarak Yunus Emre'ye karşı tavır almaları zaten hepimizi şaşırtırken, Yunus Emre'nin elenmesi için sarf ettikleri çaba ve rakibine destek olmaları sadece bizim değil, eski bir yarışmacının da gözünden kaçmamış.
Survivor'dan son elenen isimlerden Yasin, Nagihan'ın Yunus Emre'ye düşmanlığını aşırı fazla bulurken, çektiği bir videoyla Nagihan'a tepki gösterdi.
İşte Yasin'in o eleştirisi:
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