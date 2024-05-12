Yine Nilaylık Yaptı! Feyza Civelek Rol Arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun Röportajını Bölüp Durdu!
Yine Nilaylık Yaptı! Feyza Civelek Rol Arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun Röportajını Bölüp Durdu!
Kızılcık Şerbeti'nde tavırlarıyla izleyiciyi çileden çıkartan Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, dizideki rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun röportajına dahil oldu. Taşçıoğlu'nun her sözünü kesmesi izleyenlerden tepki topladı!
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ını artık hepimiz biliyoruz. Dizideki patavatsız tavırları ve gıybetsever kişiliği artık hepimiz tarafından kabul gördü.
Dizideki tavırlarıyla hem diğer dizi karakterlerini hem de izleyiciyi çileden çıkaran Nilay'ın tavrı bir miktar gerçek oldu!
Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in, Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun sözünü tıpkı karakteri gibi sık sık kesmesi sinirleri bozdu.
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