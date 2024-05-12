Görüş Bildir
Haberler
TV
Yine Nilaylık Yaptı! Feyza Civelek Rol Arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun Röportajını Bölüp Durdu!

Yine Nilaylık Yaptı! Feyza Civelek Rol Arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun Röportajını Bölüp Durdu!

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Misafir Editör
12.05.2024 - 21:38

Kızılcık Şerbeti'nde tavırlarıyla izleyiciyi çileden çıkartan Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, dizideki rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun röportajına dahil oldu. Taşçıoğlu'nun her sözünü kesmesi izleyenlerden tepki topladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ını artık hepimiz biliyoruz. Dizideki patavatsız tavırları ve gıybetsever kişiliği artık hepimiz tarafından kabul gördü.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ını artık hepimiz biliyoruz. Dizideki patavatsız tavırları ve gıybetsever kişiliği artık hepimiz tarafından kabul gördü.

Dizideki tavırlarıyla hem diğer dizi karakterlerini hem de izleyiciyi çileden çıkaran Nilay'ın tavrı bir miktar gerçek oldu!

Dizideki tavırlarıyla hem diğer dizi karakterlerini hem de izleyiciyi çileden çıkaran Nilay'ın tavrı bir miktar gerçek oldu!

Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in, Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun sözünü tıpkı karakteri gibi sık sık kesmesi sinirleri bozdu.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın