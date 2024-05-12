Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Zeynep Aşkını Gerçek Hayata Taşıyan Hayranları Tartışma Yarattı!

Kızıl Goncalar dizisinde küçük yaşta tarikattan bir din adamı ile evlendirilen Zeynep'in hikayesi başta tepkilere neden olmuştu. Ancak Zeynep'in zamanla eşi Cüneyd'e gönlünün kaydı. Hayranlarının çok yakıştırdığı Mert Yazıcıoğlu (Cüneyd) ve Mina Demirtaş (Zeynep')ın gerçek hayattaki yaşları tartışmalara neden oldu.