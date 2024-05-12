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Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Zeynep Aşkını Gerçek Hayata Taşıyan Hayranları Tartışma Yarattı!

Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Zeynep Aşkını Gerçek Hayata Taşıyan Hayranları Tartışma Yarattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 15:53

Kızıl Goncalar dizisinde küçük yaşta tarikattan bir din adamı ile evlendirilen Zeynep'in hikayesi başta tepkilere neden olmuştu. Ancak Zeynep'in zamanla eşi Cüneyd'e gönlünün kaydı. Hayranlarının çok yakıştırdığı Mert Yazıcıoğlu (Cüneyd) ve Mina Demirtaş (Zeynep')ın gerçek hayattaki yaşları tartışmalara neden oldu.

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Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da bir tarikata mensup din adamı olan Cüneyd'in kendisinden yaşça küçük ve reşit olmayan bir çocukla evlendirildiğini izledik.

Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da bir tarikata mensup din adamı olan Cüneyd'in kendisinden yaşça küçük ve reşit olmayan bir çocukla evlendirildiğini izledik.

Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri, bu nedenle sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri, bu nedenle sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Başta izleyicilerden tepkiler yükseldi ancak zamanla dizide Cüneyd'in Zeynep'e karşı iyi hali ve samimi yaklaşımı gösterildi.

Başta izleyicilerden tepkiler yükseldi ancak zamanla dizide Cüneyd'in Zeynep'e karşı iyi hali ve samimi yaklaşımı gösterildi.

Diğer yandan babasının evlendirme hevesiyle bir adamın eline verilen Zeynep de, Cüneyd'in eğitime önem verdiğini anladı.

Diğer yandan babasının evlendirme hevesiyle bir adamın eline verilen Zeynep de, Cüneyd'in eğitime önem verdiğini anladı.

Dergahta bulunan diğer erkek ve kadınlardan farklı olduğu gösterilen Cüneyd, bu halleri ile izleyiciyi yeniden kazandı.

Dergahta bulunan diğer erkek ve kadınlardan farklı olduğu gösterilen Cüneyd, bu halleri ile izleyiciyi yeniden kazandı.
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X'de kullanıcılar Cüneyd ve Zeynep'i ne kadar yakıştırdıklarından bahsederken mesele gerçek hayata döndü.

X'de kullanıcılar Cüneyd ve Zeynep'i ne kadar yakıştırdıklarından bahsederken mesele gerçek hayata döndü.

Dizide karakterlerin birinin çocuk olduğunu vurgulayanlar yakıştırmalara isyan etti. Öte yandan, Zeynep'e hayat veren oyuncu Mina Demirtaş'ın gerçek hayatta da reşit olmadığı ve bu nedenle yanlış bir algı oluşturulmaması gerektiğini söyleyenler oldu.

Dizide karakterlerin birinin çocuk olduğunu vurgulayanlar yakıştırmalara isyan etti. Öte yandan, Zeynep'e hayat veren oyuncu Mina Demirtaş'ın gerçek hayatta da reşit olmadığı ve bu nedenle yanlış bir algı oluşturulmaması gerektiğini söyleyenler oldu.

Hayranları Mina Demirtatş'ın 2008 doğumlu ve 16 yaşında olduğunu vurguladı.

Hayranları Mina Demirtatş'ın 2008 doğumlu ve 16 yaşında olduğunu vurguladı.
twitter.com

Bu nedenle dizideki partneri Mert Yazıcıoğlu ile yakıştırılmaması gerektiğini savundu.

Bu nedenle dizideki partneri Mert Yazıcıoğlu ile yakıştırılmaması gerektiğini savundu.
twitter.com

Diğer yandan Mert Yazıcıoğlu'nu da töhmet altında bırakıyorsunuz, diyenler oldu.

Diğer yandan Mert Yazıcıoğlu'nu da töhmet altında bırakıyorsunuz, diyenler oldu.
twitter.com
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Dizide işlerin öyle olmadığını esprili bir dille yazanlar da vardı ancak bu da tartışmayı büyütmeye devam etti.

Dizide işlerin öyle olmadığını esprili bir dille yazanlar da vardı ancak bu da tartışmayı büyütmeye devam etti.
twitter.com

Meseleyi tiye alanlar oldu.

Meseleyi tiye alanlar oldu.
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Zeynep karakterine hayat veren oyuncunun gerçek yaşını öğrenmek için tozlu raflardan eski videolar çıktı👇🏻

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Siz diziyi takip ediyor musunuz? Bu tartışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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