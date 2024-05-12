Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Zeynep Aşkını Gerçek Hayata Taşıyan Hayranları Tartışma Yarattı!
Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Zeynep Aşkını Gerçek Hayata Taşıyan Hayranları Tartışma Yarattı!
Kızıl Goncalar dizisinde küçük yaşta tarikattan bir din adamı ile evlendirilen Zeynep'in hikayesi başta tepkilere neden olmuştu. Ancak Zeynep'in zamanla eşi Cüneyd'e gönlünün kaydı. Hayranlarının çok yakıştırdığı Mert Yazıcıoğlu (Cüneyd) ve Mina Demirtaş (Zeynep')ın gerçek hayattaki yaşları tartışmalara neden oldu.
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Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da bir tarikata mensup din adamı olan Cüneyd'in kendisinden yaşça küçük ve reşit olmayan bir çocukla evlendirildiğini izledik.
Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri, bu nedenle sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
Başta izleyicilerden tepkiler yükseldi ancak zamanla dizide Cüneyd'in Zeynep'e karşı iyi hali ve samimi yaklaşımı gösterildi.
Diğer yandan babasının evlendirme hevesiyle bir adamın eline verilen Zeynep de, Cüneyd'in eğitime önem verdiğini anladı.
Dergahta bulunan diğer erkek ve kadınlardan farklı olduğu gösterilen Cüneyd, bu halleri ile izleyiciyi yeniden kazandı.
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X'de kullanıcılar Cüneyd ve Zeynep'i ne kadar yakıştırdıklarından bahsederken mesele gerçek hayata döndü.
Dizide karakterlerin birinin çocuk olduğunu vurgulayanlar yakıştırmalara isyan etti. Öte yandan, Zeynep'e hayat veren oyuncu Mina Demirtaş'ın gerçek hayatta da reşit olmadığı ve bu nedenle yanlış bir algı oluşturulmaması gerektiğini söyleyenler oldu.
Hayranları Mina Demirtatş'ın 2008 doğumlu ve 16 yaşında olduğunu vurguladı.
Bu nedenle dizideki partneri Mert Yazıcıoğlu ile yakıştırılmaması gerektiğini savundu.
Diğer yandan Mert Yazıcıoğlu'nu da töhmet altında bırakıyorsunuz, diyenler oldu.
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Dizide işlerin öyle olmadığını esprili bir dille yazanlar da vardı ancak bu da tartışmayı büyütmeye devam etti.
Meseleyi tiye alanlar oldu.
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