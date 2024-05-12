Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Babası Vahit'in Setten İlk Görüntüsü Yayınlandı!
Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in Babası Vahit'in Setten İlk Görüntüsü Yayınlandı!
Now TV'nin popüler dizisi 'Kızıl Goncalar'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim eklendi: Tolga Tekin. Tekin, dizide Vahit karakterine hayat verecek. Oyuncunun sette çekilen ilk fotoğrafı da yayınlandı.
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Now TV'nin Pazartesi günleri seyirciyle buluşan popüler dizisi "Kızıl Goncalar"ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha eklendi: Tolga Tekin.
Tecrübeli ve yetenekli oyuncu Tekin, dizide Cüneyd karakterinin babası Vahit rolünü canlandıracak.
Dizide son bölümünde Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri önemli bir yola girmişti.
Tarikatta dedesinden sonra posta oturmak için amcası Sadi Hüdayi'ye baş kaldıran Cüneyd, sonunda tesbihi bileğine doladı.
Ancak geçen bölümde Doktor Levent'i tehdit eden avukatın öldürülmesi merak uyandırmıştı.
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İzleyiciler avukatın ölümüne posta oturması için Cüneyd'in babası Vahit'in istendiğini düşünmüştü.
Dizinin takipçileri tarafından merakla beklenen Vahit karakteri, gelecek bölümden itibaren ekranlarda olacak.
Vahit'in hikayeye dahil olması, dizi içindeki dengeleri tamamen değiştirecek. Bu yeni gelişme, dizinin hikayesine yeni bir boyut katacak ve izleyicilerin daha da fazla ilgisini çekecek.
İşte baba Vahit'in setten ilk fotoğrafı👇🏻 Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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