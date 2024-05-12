İlk Kez Karışık Düello Oldu: Survivor All Star'da Kim Elendi?
İlk Kez Karışık Düello Oldu: Survivor All Star'da Kim Elendi?
Survivor All Star'da büyük finale birkaç hafta kala ilk kez kadın-erkek karışık eleme yapıldı. Sercan, Yunus Emre, Atakan ve Aleyna'nın eleme adayı olduğu Survivor'da bu hafta kim elendi?
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Geçtiğimiz hafta 9 Mayıs'ta gerçekleşen elemede yarışmaya veda eden isim Furkan olmuştu.
Elemelerin hızlanacağı ve kadın-erkek karışık olacağı söylenen Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Sercan oldu.
Kıyasıya geçen mücadelenin ardından bu hafta Mavi takımda yer alan Yunus Emre haftanın ikinci eleme adayı oldu.
Bu haftanın üçüncü eleme adayı Kırmızı takımdan Atakan oldu.
Son aday da haftanın son adayı Aleyna oldu.
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Sercan ve Yunus Emre arasında oynanan düelloyu Yunus Emre kazandı ve elenmekten kurtuldu.
Aleyna ve Atakan arasındaki düellonun kazananı ise Atakan oldu.
Son düelloyu ise Aleyna ve Sercan oynadı.
Aleyna'nın 5-1 kazandığı düello sonunda yarışmaya veda eden isim Sercan oldu.
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