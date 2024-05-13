Sinan Ateş'in WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı: "Beni Öldürmeye Karar Vermiş Arkadaşlar Ömer Abi"
Sinan Ateş'in WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı: "Beni Öldürmeye Karar Vermiş Arkadaşlar Ömer Abi"
Gazeteci İsmail Saymaz bugünkü köşe yazısında, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in yakın bir arkadaşı ile arasındaki WhatsApp mesajlarını yayınladı.
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da evinin önünde 30 Aralık 2022’de suikaste uğramıştı.
Sinan Ateş cinayetinin iddianamesine girmeyen önemli detaylardan biri de “Beni öldürmeye karar vermişler Ömer abi” mesajları oldu.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Sinan Ateş, ofisinin önüne gelen aracın fotoğrafını gönderdiği yakın arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir’e bir mesajında “İsmet Beyle konuş. Kan dökülsün istemiyorum” dedi.
Saymaz'ın aktardığı mesajlaşma şöyle: 👇
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