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Sinan Ateş'in WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı: "Beni Öldürmeye Karar Vermiş Arkadaşlar Ömer Abi"

Sinan Ateş'in WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı: "Beni Öldürmeye Karar Vermiş Arkadaşlar Ömer Abi"

sinan ateş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.05.2024 - 09:21 Son Güncelleme: 13.05.2024 - 09:33

Gazeteci İsmail Saymaz bugünkü köşe yazısında, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in yakın bir arkadaşı ile arasındaki WhatsApp mesajlarını yayınladı. 

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da evinin önünde 30 Aralık 2022’de suikaste uğramıştı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da evinin önünde 30 Aralık 2022’de suikaste uğramıştı.

Sinan Ateş cinayetinin iddianamesine girmeyen önemli detaylardan biri de “Beni öldürmeye karar vermişler Ömer abi” mesajları oldu.

Sinan Ateş cinayetinin iddianamesine girmeyen önemli detaylardan biri de “Beni öldürmeye karar vermişler Ömer abi” mesajları oldu.

Kamuoyunun yakından takip ettiği cinayete ilişkin iddianame, henüz geçen hafta hazırlanabilmişti.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Sinan Ateş, ofisinin önüne gelen aracın fotoğrafını gönderdiği yakın arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir’e bir mesajında “İsmet Beyle konuş. Kan dökülsün istemiyorum” dedi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Sinan Ateş, ofisinin önüne gelen aracın fotoğrafını gönderdiği yakın arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir’e bir mesajında “İsmet Beyle konuş. Kan dökülsün istemiyorum” dedi.

Ateş, bu yazışmadan altı gün sonra da yine Ömer Çağrı Özdemir’e “Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi. Sürekli geriyorlar ortamı” diye mesaj attı. 

Kaynak

Saymaz'ın aktardığı mesajlaşma şöyle: 👇

Saymaz'ın aktardığı mesajlaşma şöyle: 👇

Ateş: Ankara Ocak, silahlı dört kişi göndermiş. Ofiste değildik.

Özdemir: Ofise mi?

Ateş: Evet, çocuklar inince aşağı, bunlar yürümüş. 06 AT 2020. Biz almıştık ya aracı. İsmet Beyle konuş. Kan dökülsün istemiyorum.

Özdemir: Tamam. Şimdi plakayı, aracı gönderiyorum.

(Ateş’in “İsmet Bey” dediği kişi, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı’ndan önce danışmanlığını yaptığı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman.)

İlk yazışmadan altı gün sonra... 16 Mart 2022. Ateş, Özdemir’e kendisini öldürmeye karar verdiklerinden söz ediyor. Yazışma şöyle:

Ateş: Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi. Sürekli geriyorlar ortamı.

Özdemir: Öyle kolay mıymış?

Ateş: Sağa sola haber yolluyor, arıyorlar.

Özdemir: Vay anasını ya!

Ateş: Havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getiriyor. Yeni insanlar ölsün istiyorlar.

Özdemir: Takma kafana reis, kolpacı bunlar.

Ateş: Orası öyle. Reis 18-19 yaşında çocukları gaza getiriyorlar. Cahit’e (Eski Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Cahit Özdemir) ekip yollamışlar. Mersin’de olan Bursa’da olursa... Allah korusun.”

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