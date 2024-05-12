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Diyanet, "Karalamalara Rağmen" Diyerek Duyurdu: Din Adamlarına Güven Oranı Açıklandı

Diyanet, "Karalamalara Rağmen" Diyerek Duyurdu: Din Adamlarına Güven Oranı Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Adamlarına Güven Oranı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.05.2024 - 13:06

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Türkiye'de bazı kesimlerin karalama kampanyalarına rağmen toplumun büyük bir kesiminin din görevlilerine güven duyduğunu savundu. Martı, bu oranın yüzde 68-70 bandında olduğunu açıkladı.

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GENAR tarafından 27 ilde, 2500 kişiyle hazırlanan bir araştırmanın sonucuna göre, Türkiye'de din adamlarına güven oranı yüzde 68-70 bandında.

GENAR tarafından 27 ilde, 2500 kişiyle hazırlanan bir araştırmanın sonucuna göre, Türkiye'de din adamlarına güven oranı yüzde 68-70 bandında.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, söz konusu rapora ilişkin değerlendirmeleriyle gündem oldu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, söz konusu rapora ilişkin değerlendirmeleriyle gündem oldu.

Huriye Martı, Türkiye'de bazı kesimlerin karalama kampanyalarına rağmen toplumun büyük bir kesiminin din görevlilerine güven duyduğunu savundu.

Huriye Martı, Türkiye'de bazı kesimlerin karalama kampanyalarına rağmen toplumun büyük bir kesiminin din görevlilerine güven duyduğunu savundu.

Huriye Martı şu ifadeleri kullandı:

'Elbette eksiklikler ve bazı geliştirilmesi gereken yönler olacaktır. 

Ancak, bazı tekil örneklerden yola çıkarak din görevlilerinin haysiyetiyle, şerefiyle bağdaşmayacak bir şekilde karalama kampanyalarının yapılmasını hiçbir zaman tasvip etmiyoruz.'

"Araştırma, toplumumuzun bu karalama kampanyalardan çok da etkilenmediğini gösteriyor. Toplumumuzun da Diyanet ile ilgili olumlu kanaati her geçen gün güçlenmektedir."

"Araştırma, toplumumuzun bu karalama kampanyalardan çok da etkilenmediğini gösteriyor. Toplumumuzun da Diyanet ile ilgili olumlu kanaati her geçen gün güçlenmektedir."

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