Diyanet, "Karalamalara Rağmen" Diyerek Duyurdu: Din Adamlarına Güven Oranı Açıklandı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Türkiye'de bazı kesimlerin karalama kampanyalarına rağmen toplumun büyük bir kesiminin din görevlilerine güven duyduğunu savundu. Martı, bu oranın yüzde 68-70 bandında olduğunu açıkladı.