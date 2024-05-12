Diyanet, "Karalamalara Rağmen" Diyerek Duyurdu: Din Adamlarına Güven Oranı Açıklandı
Diyanet, "Karalamalara Rağmen" Diyerek Duyurdu: Din Adamlarına Güven Oranı Açıklandı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Türkiye'de bazı kesimlerin karalama kampanyalarına rağmen toplumun büyük bir kesiminin din görevlilerine güven duyduğunu savundu. Martı, bu oranın yüzde 68-70 bandında olduğunu açıkladı.
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GENAR tarafından 27 ilde, 2500 kişiyle hazırlanan bir araştırmanın sonucuna göre, Türkiye'de din adamlarına güven oranı yüzde 68-70 bandında.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, söz konusu rapora ilişkin değerlendirmeleriyle gündem oldu.
Huriye Martı, Türkiye'de bazı kesimlerin karalama kampanyalarına rağmen toplumun büyük bir kesiminin din görevlilerine güven duyduğunu savundu.
"Araştırma, toplumumuzun bu karalama kampanyalardan çok da etkilenmediğini gösteriyor. Toplumumuzun da Diyanet ile ilgili olumlu kanaati her geçen gün güçlenmektedir."
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