Geçtiğimiz Ay Hayatını Kaybeden Türker İnanoğlu, Ölümünden Önce TİM Show Center’ı Bağışlamış
Geçtiğimiz Ay Hayatını Kaybeden Türker İnanoğlu, Ölümünden Önce TİM Show Center’ı Bağışlamış
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Türk sinema sektörünün önde gelen isimlerinden ve "Bay Sinema" olarak tanınan Türker İnanoğlu'nun, eğitimin her çocuğun hakkı olduğuna inanarak Maslak'ta bulunan TİM Show Center'ı Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladığı ortaya çıktı.
Nisan ayı başında aramızdan ayrılan Türker İnanoğlu, büyük emeklerle kurduğu Maslak TİM Center'ı Darüşşafaka Cemiyeti'ne devretti.
Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre; haberi Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Oğuz Güleç, yapılan bir toplantıda duyurdu. Darüşşafaka Cemiyeti, 160 yıldır eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hareket ediyor.
Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da 88 yaşında vefat etti.
Türkiye sinema sektöründe birçok yapıma imza atan İnanoğlu, Türkiye'de birçok ilki gerçekleştiren isimdi.
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Türker İnanoğlu'nun, Mega A.Ş. çerçevesindeki son projesi olan TİM Show Center, Kasım 2005'te faaliyete geçti. Kültür ve eğlence merkezi olarak tasarlanan merkez bin 900 kişilik ana salonu, 400 kişilik tiyatro salonu, geniş fuaye alanı, 4 adet sinema salonu, 1 adet VIP sinema salonu, birbirine bağlanabilir şekilde tasarlanmış 4 adet toplantı odası, VIP restoranı ve 600 araçlık otoparkı ile kültür ve sanatın merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda da Türkiye’de Kültür Bakanlığı’nca verilen ilk 'Kültür Girişim Belgesi'nin sahibi.
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