Cem Adrian İsviçre Konserinde Gazze İçin Söylediği Şarkıda Gözyaşlarına Boğuldu: "Bu da Gelir, Bu da Geçer"
Cem Adrian İsviçre Konserinde Gazze İçin Söylediği Şarkıda Gözyaşlarına Boğuldu: "Bu da Gelir, Bu da Geçer"
Şarkılarıyla ve sesiyle gönüllerimize taht kuran Cem Adrian, konser videolarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak İsviçre konserinde Gazze için şarkı söyleyen Adrian, gözyaşlarını tutamadı.
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Yıllardır şarkılarıyla gönlümüze taht kuran Cem Adrian, konserlerinde canlı performansıyla dinleyenlerini mest etmeye devam ediyor.
Avrupa turnesi kapsamında İsviçre Zürih'te konser veren Cem Adrian, sahnede yine devleşti.
Gazze için "Ne Ağlarsın" şarkısını seslendiren Adrian, "Bu da gelir bu da geçer ağlama Gazze" demesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.
Cem Adrian'ın Gazze için döktüğü gözyaşları herkesi çok duygulandırdı.
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Merhamet merhamet merhamet... İnsanı insan yapan en yüce duygu... Teşekkürler C. Adrian zulme sessiz kalmadığın için.
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