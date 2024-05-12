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Cem Adrian İsviçre Konserinde Gazze İçin Söylediği Şarkıda Gözyaşlarına Boğuldu: "Bu da Gelir, Bu da Geçer"

Cem Adrian İsviçre Konserinde Gazze İçin Söylediği Şarkıda Gözyaşlarına Boğuldu: "Bu da Gelir, Bu da Geçer"

Gazze cem adrian
GNS
GNS - Onedio Editörü
12.05.2024 - 11:36

Şarkılarıyla ve sesiyle gönüllerimize taht kuran Cem Adrian, konser videolarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak İsviçre konserinde Gazze için şarkı söyleyen Adrian, gözyaşlarını tutamadı.

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Yıllardır şarkılarıyla gönlümüze taht kuran Cem Adrian, konserlerinde canlı performansıyla dinleyenlerini mest etmeye devam ediyor.

Yıllardır şarkılarıyla gönlümüze taht kuran Cem Adrian, konserlerinde canlı performansıyla dinleyenlerini mest etmeye devam ediyor.

Şeker Prens ve Tuz Kral, Ben Seni Çok Sevdim, Mutlu Yıllar, Hoşgeldin, Herkes Gider mi gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran ve hala yakından takip edilen Cem Adrian, şimdilerde Avrupa turnesinde.

Avrupa turnesi kapsamında İsviçre Zürih'te konser veren Cem Adrian, sahnede yine devleşti.

Avrupa turnesi kapsamında İsviçre Zürih'te konser veren Cem Adrian, sahnede yine devleşti.

Çok sayıda gurbetçinin katıldığı ve kendisine eşlik ettiği konserde Cem Adrian, Gazze'yi de unutmadı.

Gazze için "Ne Ağlarsın" şarkısını seslendiren Adrian, "Bu da gelir bu da geçer ağlama Gazze" demesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Gazze için "Ne Ağlarsın" şarkısını seslendiren Adrian, "Bu da gelir bu da geçer ağlama Gazze" demesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Konseri dinlemeye gidenler bu anları telefonları ile kayıt altına aldı ve sosyal medyada paylaştı.

Cem Adrian'ın Gazze için döktüğü gözyaşları herkesi çok duygulandırdı.

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Akın GÖREN

Merhamet merhamet merhamet... İnsanı insan yapan en yüce duygu... Teşekkürler C. Adrian zulme sessiz kalmadığın için.

stannisbarthn

Kimsenin cinsel tercihi beni de kimseyi de ilgilendirmez. Ancak hemcinsine karşı ilginle filistine gitsen hamas militanları dinsiz diye kafanı keserler abi h... Devamını Gör

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Stannis malı da gay kardeşini öldürmüştü