Alina Boz'dan Galatasaray Taraftarını Sinirlendiren Küfürlü Videoya İlk Açıklama Geldi
Alina Boz'dan Galatasaray Taraftarını Sinirlendiren Küfürlü Videoya İlk Açıklama Geldi
Genç oyuncu Alina Boz, geçtiğimiz gün bir gece kulübünde 'Aşkın Olayım' şarkısına eşlik ettiği anlarla gündem olmuştu. Galatasaray'la ve Icardi'yle özdeşleşen şarkı söylenirken edilen küfür ve videonun paylaşılmasının ardından Alina Boz, eleştirilerin hedefi oldu. Galatasaraylıları sinirlendiren videonun ardından genç oyuncu ilk kez açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Umut Evirgen'le evliliğinin ardından magazinde daha sık konuşulmaya başlayan Alina Boz'un son dönemdeki açıklamalarını şaşkınlıkla takip ediyoruz.
Bu durumdan oldukça sıkılan Alina Boz geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerinin kendisini çektiği anlarda "Benim bir kocam var, onunla çekerseniz sevinirim" sözleriyle hepimizi şaşırtmıştı.
Bir de geçtiğimiz akşam Alina Boz'un gece kulübünde eğlendiği anların videosu sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.
Beşiktaşlı olduğunu bildiğimiz Alina Boz'un yer aldığı videoda şarkının "Gel bir sarayım, akın olayım" kısmı, Galatasaray'a küfürle değiştirilince sosyal medya çalkalandı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yazısı paylaşan Alina Boz, "Videoda küfür içerikli sözleri benim söylemediğim açıkça belli olmaktadır." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın