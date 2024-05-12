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Alina Boz'dan Galatasaray Taraftarını Sinirlendiren Küfürlü Videoya İlk Açıklama Geldi

Alina Boz'dan Galatasaray Taraftarını Sinirlendiren Küfürlü Videoya İlk Açıklama Geldi

GNS
GNS - Onedio Editörü
12.05.2024 - 10:28

Genç oyuncu Alina Boz, geçtiğimiz gün bir gece kulübünde 'Aşkın Olayım' şarkısına eşlik ettiği anlarla gündem olmuştu. Galatasaray'la ve Icardi'yle özdeşleşen şarkı söylenirken edilen küfür ve videonun paylaşılmasının ardından Alina Boz, eleştirilerin hedefi oldu. Galatasaraylıları sinirlendiren videonun ardından genç oyuncu ilk kez açıklama yaptı.

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Umut Evirgen'le evliliğinin ardından magazinde daha sık konuşulmaya başlayan Alina Boz'un son dönemdeki açıklamalarını şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Umut Evirgen'le evliliğinin ardından magazinde daha sık konuşulmaya başlayan Alina Boz'un son dönemdeki açıklamalarını şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Geçtiğimiz yaz evlenen çift hakkında hamilelik ve bebek iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor. Diğer bir yandan ayrılacaklarına dair iddiaların da ardı arkası kesilmiyor.

Bu durumdan oldukça sıkılan Alina Boz geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerinin kendisini çektiği anlarda "Benim bir kocam var, onunla çekerseniz sevinirim" sözleriyle hepimizi şaşırtmıştı.

Bu durumdan oldukça sıkılan Alina Boz geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerinin kendisini çektiği anlarda "Benim bir kocam var, onunla çekerseniz sevinirim" sözleriyle hepimizi şaşırtmıştı.

'Sizden bir ricam var; ne olur beni artık tek çekmeyin. Benim bir kocam var, onunla çekerseniz sevinirim. İnternette saçma sapan haberler dolaşıyor, 'Umut'la Alina boşanıyor' gibi. Görünce canım sıkılıyor.'

Bir de geçtiğimiz akşam Alina Boz'un gece kulübünde eğlendiği anların videosu sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.

Bir de geçtiğimiz akşam Alina Boz'un gece kulübünde eğlendiği anların videosu sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü.

Simge'nin Galatasaray'la özdeşleşmiş 'Aşkın Olayım' şarkısına eşlik ettikleri anların videosu sosyal medyayı sallamıştı.

Beşiktaşlı olduğunu bildiğimiz Alina Boz'un yer aldığı videoda şarkının "Gel bir sarayım, akın olayım" kısmı, Galatasaray'a küfürle değiştirilince sosyal medya çalkalandı.

Beşiktaşlı olduğunu bildiğimiz Alina Boz'un yer aldığı videoda şarkının "Gel bir sarayım, akın olayım" kısmı, Galatasaray'a küfürle değiştirilince sosyal medya çalkalandı.

Özellikle Galatasaray taraftarını ayağa kaldıran video sonrası Alina Boz'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yazısı paylaşan Alina Boz, "Videoda küfür içerikli sözleri benim söylemediğim açıkça belli olmaktadır." dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yazısı paylaşan Alina Boz, "Videoda küfür içerikli sözleri benim söylemediğim açıkça belli olmaktadır." dedi.

Ayrıca sosyal medyada kendisi hakkında kötü yorum yapan ve videoyu yayanları da dava edeceğini duyurdu.

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