Keşfeti Esir Eden Bayhan ve Reynmen Gelen Tüm Bıkkın Yorumlara Kol Kola Gülerek Cevap Verdi

Reynmen ve Bayhan son dönemde şarkılarıyla hem müzik listelerini hem de sosyal medyayı resmen esir almış durumda. Her fotoğrafta, her hikayede, her reels videosunda ikisinden birini duyuyoruz. Sosyal medyada da bıkkın sesler yükseliyor haliyle. Herkes şikayetçi olmaya başlamışken ikiliden kol kola cevap geldi!