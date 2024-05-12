Keşfeti Esir Eden Bayhan ve Reynmen Gelen Tüm Bıkkın Yorumlara Kol Kola Gülerek Cevap Verdi
Keşfeti Esir Eden Bayhan ve Reynmen Gelen Tüm Bıkkın Yorumlara Kol Kola Gülerek Cevap Verdi
Reynmen ve Bayhan son dönemde şarkılarıyla hem müzik listelerini hem de sosyal medyayı resmen esir almış durumda. Her fotoğrafta, her hikayede, her reels videosunda ikisinden birini duyuyoruz. Sosyal medyada da bıkkın sesler yükseliyor haliyle. Herkes şikayetçi olmaya başlamışken ikiliden kol kola cevap geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bayhan yıllar sonra Tiryakinim'i seslendirerek müzik listelerini resmen patlattı desek yeridir.
Bayhan'dan hemen önce de Reynmen'in "Renklensin"ini duyuyorduk. Kaldı ki hala duyuyoruz.
Ancak bu ikili bizi artık bıktırma derecesine getirdi...
Sosyal medyada her yerde duyduğumuz şarkıların bir de listede birincilik yarışında birbirini kovalaması cabası oldu.
Büyük bir çoğunluğumuz bıktı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sandviç yapma videosunun arkasında hüzünlü bir Tiryakinim ya da Renklensin duymak istemiyor olabiliriz.
İsyanlar bir değil iki değil...
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Durum böyle olunca son dönemlerin en çok konuşulan ikilisi Reynmen ve Bayhan, bir araya gelip kol kola poz verdi.
Yıllar öncesinden Bayhan ve Reynmen'in düet yaptığı bir videoyu da şöyle bırakalım sizler için:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın