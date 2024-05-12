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Keşfeti Esir Eden Bayhan ve Reynmen Gelen Tüm Bıkkın Yorumlara Kol Kola Gülerek Cevap Verdi

Keşfeti Esir Eden Bayhan ve Reynmen Gelen Tüm Bıkkın Yorumlara Kol Kola Gülerek Cevap Verdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
12.05.2024 - 10:05

Reynmen ve Bayhan son dönemde şarkılarıyla hem müzik listelerini hem de sosyal medyayı resmen esir almış durumda. Her fotoğrafta, her hikayede, her reels videosunda ikisinden birini duyuyoruz. Sosyal medyada da bıkkın sesler yükseliyor haliyle. Herkes şikayetçi olmaya başlamışken ikiliden kol kola cevap geldi!

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Bayhan yıllar sonra Tiryakinim'i seslendirerek müzik listelerini resmen patlattı desek yeridir.

Bayhan yıllar sonra Tiryakinim'i seslendirerek müzik listelerini resmen patlattı desek yeridir.

Katıldığı programlarda seslendirdiği şarkılar bir yana dursun, kendisi uzun süredir stüdyo kaydı almıyordu. Tiryakinim sosyal medyada kullanıcılar üzerinde öyle bir etki bıraktı ki her yerde duymaya başladık.

Bayhan'dan hemen önce de Reynmen'in "Renklensin"ini duyuyorduk. Kaldı ki hala duyuyoruz.

Bayhan'dan hemen önce de Reynmen'in "Renklensin"ini duyuyorduk. Kaldı ki hala duyuyoruz.

Yeni şarkısını çıkartmasına sayılı günler kalan Reynmen geçtiğimiz haftalarda Renklensin'i yayına sunmuştu. Klibiyle birlikte oldukça beğenilen şarkı müzik listelerinde ilk sırada yerini almıştı.

Ancak bu ikili bizi artık bıktırma derecesine getirdi...

Ancak bu ikili bizi artık bıktırma derecesine getirdi...

Sosyal medyada her yerde duyduğumuz şarkıların bir de listede birincilik yarışında birbirini kovalaması cabası oldu.

Sosyal medyada her yerde duyduğumuz şarkıların bir de listede birincilik yarışında birbirini kovalaması cabası oldu.

Büyük bir çoğunluğumuz bıktı...

Büyük bir çoğunluğumuz bıktı...
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Sandviç yapma videosunun arkasında hüzünlü bir Tiryakinim ya da Renklensin duymak istemiyor olabiliriz.

Sandviç yapma videosunun arkasında hüzünlü bir Tiryakinim ya da Renklensin duymak istemiyor olabiliriz.

Hayır konseptle alakası da yok...

İsyanlar bir değil iki değil...

İsyanlar bir değil iki değil...

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Durum böyle olunca son dönemlerin en çok konuşulan ikilisi Reynmen ve Bayhan, bir araya gelip kol kola poz verdi.

Durum böyle olunca son dönemlerin en çok konuşulan ikilisi Reynmen ve Bayhan, bir araya gelip kol kola poz verdi.

Liste birinciliği ve ikinciliğini paylaştıklarını da gösterdiler. Yıllar sonra gelen bu fotoğrafın ardından yeniden 'düet yapsınlar' yorumları da gecikmedi.

Yıllar öncesinden Bayhan ve Reynmen'in düet yaptığı bir videoyu da şöyle bırakalım sizler için:

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