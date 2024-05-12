Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı
Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kızılcık Şerbeti dizisinde Görkem karakteriyle tüm seyircilerin sinirlerini altüst eden güzel oyuncu Özge Özacar, yeni bir aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde. Fenomen dizinin tanınan oyuncusu, gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre gönlünü ünlü bir iş insanına kaptırdı!
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Ekranların en fenomen yapımı Kızılcık Şerbeti'ne Görkem karakteriyle dahil olan Özge Özacar, seyirciyi rolüyle epey bir sinirlendiriyor.
Bu yıl Cannes Film Festivali'nde onur konuğu olarak kırmızı halıda boy göstereceğini öğrendiğimiz Özge Acar'ı diğer bir yandan reklamlarda da sık sık görüyoruz.
Diğer bir yandan öğrendiğimiz kadarıyla Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar yepyeni bir aşka yelken açmış!
İddialara göre Özge Özacar, gönlünü Oğuz Özmen'e kaptırmış!
"Oğuz Özmen kim?" diyecek olursanız, kendisi Özmen Un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.
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Çiftin bir sosyal sorumluluk projesi dolayısıyla ortak arkadaş grubuna dahil oldukları ve bu şekilde tanıştıkları söyleniyor.
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