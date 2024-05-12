Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Görkem karakteriyle tüm seyircilerin sinirlerini altüst eden güzel oyuncu Özge Özacar, yeni bir aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde. Fenomen dizinin tanınan oyuncusu, gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre gönlünü ünlü bir iş insanına kaptırdı!