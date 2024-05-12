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Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın Yeni Aşkı Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti
GNS
GNS - Onedio Editörü
12.05.2024 - 09:11

Kızılcık Şerbeti dizisinde Görkem karakteriyle tüm seyircilerin sinirlerini altüst eden güzel oyuncu Özge Özacar, yeni bir aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde. Fenomen dizinin tanınan oyuncusu, gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre gönlünü ünlü bir iş insanına kaptırdı!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Ekranların en fenomen yapımı Kızılcık Şerbeti'ne Görkem karakteriyle dahil olan Özge Özacar, seyirciyi rolüyle epey bir sinirlendiriyor.

Ekranların en fenomen yapımı Kızılcık Şerbeti'ne Görkem karakteriyle dahil olan Özge Özacar, seyirciyi rolüyle epey bir sinirlendiriyor.

Diziyi büyük bir çoğunluğumuz takip ettiğimiz için uzun uzadıya bahsetmeyeceğim sizlere. Ancak genç oyuncu son dönemlerde oldukça gündemde olan isimlerden bir tanesi.

Bu yıl Cannes Film Festivali'nde onur konuğu olarak kırmızı halıda boy göstereceğini öğrendiğimiz Özge Acar'ı diğer bir yandan reklamlarda da sık sık görüyoruz.

Bu yıl Cannes Film Festivali'nde onur konuğu olarak kırmızı halıda boy göstereceğini öğrendiğimiz Özge Acar'ı diğer bir yandan reklamlarda da sık sık görüyoruz.

Kendisi oldukça aktif bir döneminde desek yeridir. Aynı şekilde sosyal medyada da takipçilerini habersiz ve fotoğrafsız bırakmıyor.

Diğer bir yandan öğrendiğimiz kadarıyla Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar yepyeni bir aşka yelken açmış!

Diğer bir yandan öğrendiğimiz kadarıyla Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar yepyeni bir aşka yelken açmış!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu yaza bomba bir aşkla giriş yapıyor.

İddialara göre Özge Özacar, gönlünü Oğuz Özmen'e kaptırmış!

İddialara göre Özge Özacar, gönlünü Oğuz Özmen'e kaptırmış!

İkili birlikte Clubhouse Bebek'te görülmüş.

"Oğuz Özmen kim?" diyecek olursanız, kendisi Özmen Un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

"Oğuz Özmen kim?" diyecek olursanız, kendisi Özmen Un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.
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Çiftin bir sosyal sorumluluk projesi dolayısıyla ortak arkadaş grubuna dahil oldukları ve bu şekilde tanıştıkları söyleniyor.

Çiftin bir sosyal sorumluluk projesi dolayısıyla ortak arkadaş grubuna dahil oldukları ve bu şekilde tanıştıkları söyleniyor.

Sizce yakışıyorlar mı? Gelin yorumlarda buluşalım! 

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