Hülya Avşar'a Evlenmek İstediğini Söyleyen Murat Boz "Artık Tahammülüm Yok" İtirafıyla Gündem Oldu
Hülya Avşar'a Evlenmek İstediğini Söyleyen Murat Boz "Artık Tahammülüm Yok" İtirafıyla Gündem Oldu
Yıllardır şarkılarıyla, sempatik tavırlarıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Murat Boz, Hülya Avşar'ın programının konuğu oldu. Serenay Sarıkaya yorumunun gündem olmasının ardından bir de evlilik açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Hülya Avşar'ın YouTube programının son konuğu yakışıklılığıyla ve şarkılarıyla yıllardır dilimizden düşmeyen Murat Boz oldu.
Avşar ve Boz, Dilber dansından Mert Demir itirafına pek çok onuya değindi.
Derken, uzun süredir yalnız olduğunu bildiğimiz Murat Boz'un aşk hayatına geldi sıra. Biliyorsunuz Seda Sayan kendisini evlendirmek için geçtiğimiz yıl harekete geçmişti.
Murat Boz da bu durumdan epey muzdaripmiş, "Bekar kalmak için çabalamıyorum" diyor. Tabii evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini de itiraf ediyor!
Kendisinin en büyük sorunlarından biri ise birinin kendisinden bir şeyler bekliyor olmasıymış. Hemen ilişkinin adının konulmasını doğru bulmuyormuş...
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