Hülya Avşar'a Evlenmek İstediğini Söyleyen Murat Boz "Artık Tahammülüm Yok" İtirafıyla Gündem Oldu

Hülya Avşar'ın YouTube'da yayınladığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programı her hafta konuklarının açıklamalarıyla gündem oluyor bildiğiniz gibi. Programın bu haftaki konuğu Murat Boz da açıklamalarıyla sosyal medyada epey bir konuşuldu.