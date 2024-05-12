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Hülya Avşar'a Evlenmek İstediğini Söyleyen Murat Boz "Artık Tahammülüm Yok" İtirafıyla Gündem Oldu

Hülya Avşar'a Evlenmek İstediğini Söyleyen Murat Boz "Artık Tahammülüm Yok" İtirafıyla Gündem Oldu

murat boz Hülya Avşar
GNS
GNS - Onedio Editörü
12.05.2024 - 08:38

Yıllardır şarkılarıyla, sempatik tavırlarıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Murat Boz, Hülya Avşar'ın programının konuğu oldu. Serenay Sarıkaya yorumunun gündem olmasının ardından bir de evlilik açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Hülya Avşar'ın YouTube programının son konuğu yakışıklılığıyla ve şarkılarıyla yıllardır dilimizden düşmeyen Murat Boz oldu.

Hülya Avşar'ın YouTube programının son konuğu yakışıklılığıyla ve şarkılarıyla yıllardır dilimizden düşmeyen Murat Boz oldu.

Hülya Avşar'ın YouTube'da yayınladığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programı her hafta konuklarının açıklamalarıyla gündem oluyor bildiğiniz gibi. Programın bu haftaki konuğu Murat Boz da açıklamalarıyla sosyal medyada epey bir konuşuldu.

Avşar ve Boz, Dilber dansından Mert Demir itirafına pek çok onuya değindi.

Avşar ve Boz, Dilber dansından Mert Demir itirafına pek çok onuya değindi.

Murat Boz, Hülya Avşar'a 'beğendiğin biri var mı?' diye sorunca, Avşar işin içine Serenay Sarıkaya'yı kattı.

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Derken, uzun süredir yalnız olduğunu bildiğimiz Murat Boz'un aşk hayatına geldi sıra. Biliyorsunuz Seda Sayan kendisini evlendirmek için geçtiğimiz yıl harekete geçmişti.

Derken, uzun süredir yalnız olduğunu bildiğimiz Murat Boz'un aşk hayatına geldi sıra. Biliyorsunuz Seda Sayan kendisini evlendirmek için geçtiğimiz yıl harekete geçmişti.

Daha önce uzun ilişkileri olduğunu bildiğimiz Murat Boz, 2008-2012 yılları arasında Eliz Sakuçoğlu ile evliydi. Ancak bir süredir hayatında kimse yok. Aşk iddialarıyla anılsa da ciddi bir ilişkisini göremiyoruz.

Murat Boz da bu durumdan epey muzdaripmiş, "Bekar kalmak için çabalamıyorum" diyor. Tabii evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini de itiraf ediyor!

Murat Boz da bu durumdan epey muzdaripmiş, "Bekar kalmak için çabalamıyorum" diyor. Tabii evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini de itiraf ediyor!

'İlişkilerimden dolayı yalnız kalmaya ihtiyacım olduğunu fark ettim. Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum ama artık ilişkilere tahammülüm yok.'

Kendisinin en büyük sorunlarından biri ise birinin kendisinden bir şeyler bekliyor olmasıymış. Hemen ilişkinin adının konulmasını doğru bulmuyormuş...

Kendisinin en büyük sorunlarından biri ise birinin kendisinden bir şeyler bekliyor olmasıymış. Hemen ilişkinin adının konulmasını doğru bulmuyormuş...

'Birisi benden bir şey beklemesin istiyorum. Hemen adını koymaya çalışıyorlar. İlk görüşte aşk diye bir şey yok bence!'

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