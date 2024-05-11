İmam Hatip Mezunu Olduğunu Açıklayan Sefo İslam'ın Şartlarını Saydı!
İmam Hatip Mezunu Olduğunu Açıklayan Sefo İslam'ın Şartlarını Saydı!
Ünlü rap sanatçısı Sefa katıldığı bir programda önce İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu açıkladı sonra da İslam'ın şartlarını saydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son zamanların en başarılı rap sanatçılarından biri olan Sefo, hem özel hayatı merak edilen hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan isimlerden biri
Açıklamaları ve paylaşımları yüzünden bazen eleştiriye maruz kalan ünlü sanatçı bu sefer de konuk olduğu bir programda önce İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu açıkladı sonra da İslam'ın şartlarını saydı.
İşte o anlar 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın