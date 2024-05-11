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Üçüncü Bebek Yolda mı? Sinem Kobal'ın Kızıyla Paylaşımı Kafaları Büyük Karıştırdı!

Üçüncü Bebek Yolda mı? Sinem Kobal'ın Kızıyla Paylaşımı Kafaları Büyük Karıştırdı!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
11.05.2024 - 20:37

Sinem Kobal'ın kızıyla yaptığı son paylaşım 'üçüncü bebek yolda mı?' diye düşündürttü.

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Sinem Kobal ve televizyonun ünlü simalarından biri olan Kenan İmirzalıoğlu, magazin gündeminin sık sık konuşulan çiftlerinden biri. 2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin Lalin ve Leyla isminde iki kızı var.

Sinem Kobal ve televizyonun ünlü simalarından biri olan Kenan İmirzalıoğlu, magazin gündeminin sık sık konuşulan çiftlerinden biri. 2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin Lalin ve Leyla isminde iki kızı var.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin ara sıra yaptığı sosyal medya paylaşımlarındaki mutlu aile tablosu herkesi imrendiriyor biliyorsunuz ki.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin ara sıra yaptığı sosyal medya paylaşımlarındaki mutlu aile tablosu herkesi imrendiriyor biliyorsunuz ki.

Tabii ünlü çift hakkında en çok merak edilenlerden biri de üçüncü çocuğun gelip gelmeyeceğiydi ki Sinem Kobal'ın son paylaşımı kafaları iyice karıştırdı.

Tabii ünlü çift hakkında en çok merak edilenlerden biri de üçüncü çocuğun gelip gelmeyeceğiydi ki Sinem Kobal'ın son paylaşımı kafaları iyice karıştırdı.

Kobal'ın "karnımı öpünce ben bir duygulan" notunu düştüğü paylaşımı "acaba üçüncü çocuk mu geliyor?" dedirtti!

Kobal'ın "karnımı öpünce ben bir duygulan" notunu düştüğü paylaşımı "acaba üçüncü çocuk mu geliyor?" dedirtti!

Sizce Sinem Kobal hamile olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!

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