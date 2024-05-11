Güzelliğini Kimden Aldığı Belli Oldu: Kamera Karşısına Geçen Alina Boz ve Annesinin Güzelliği Hayran Bıraktı!
Güzelliğini Kimden Aldığı Belli Oldu: Kamera Karşısına Geçen Alina Boz ve Annesinin Güzelliği Hayran Bıraktı!
Bir işbirliği için annesi ile birlikte kamera karşısına geçen Alina Boz'un annesi ile birlikte verdiği pozlar hayran bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2023 yılının temmuz ayında ilişkilerini duyuran ve 2 Aralık 2023 tarihinde küçük bir tören ile dünyaevine Alina Boz ve Umut Evirgen çifti magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
Çiftin her adımı, her paylaşımı olay olmaya devam ederken Alina Boz da sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde annesi ile bir işbirliği için kamera karşısına geçen Alina Boz yine güzelliği ile herkesi hayran bıraktı. Boz'un "güzelliğini kimden aldığı belli oldu" dedirten paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu 👇🏻
Anne kızın paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın