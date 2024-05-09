Seyircisine Sinirlenip Sahneyi Terk Ettiği İddia Edilen Cem Yılmaz'dan İlk Açıklama Geldi!
Seyircisine Sinirlenip Sahneyi Terk Ettiği İddia Edilen Cem Yılmaz'dan İlk Açıklama Geldi!
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cem Yılmaz'ın son sahnesinde olay çıktığı ve ünlü komedyenin seyircisine sinirlenip sahneyi terk ettiği söylenmişti. Cem Yılmaz'dan konuya dair ilk açıklama geldi!
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz göndermeli paylaşımları ile son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Sadece sahnede değil her an her yerde çok güldüren Cem Yılmaz'ın her açıklaması her röportajı olay oluyor desek yeri.
4 yıllık uzun bir aradan sonra CMXXIV ile sahnelere bomba gibi bir geri dönüş yapan ünlü komedyen, sahnelerinde de gündem olmaya devam ediyor. Denk geldiniz mi bilmiyoruz, Yılmaz'ın sahnede yaptığı espriler bu sıralar sık sık sosyal medyada konuşuluyor. Son zamanlarda eleştirilerin odağı olan Yılmaz, hala kahkahalara boğmaya da devam ediyor tabii.
Cem Yılmaz'ın son gösterisinden sonra biz yine esprilerinin sosyal medyaya düşmesini beklerken ünlü komedyen bu sefer bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Yılmaz'ın gösterisine giden bir seyirci, başka seyircilerin salonda taşkınlık çıkardığını ve ünlü komedyenin bu duruma sinirlenerek salonu terk ettiğini söyledi.
Cem Yılmaz ise başını alıp giden iddialardan sonra X hesabından ilk açıklamayı yaptı! Yılmaz, "Cocuk gibi haberler yapmışsınız ..Seyirci şöyle dedi o da sahneden indi ne yahu ? Dün mü başladık bu işe?" cümleleri ile yaşanan olaya tepki gösterdi.
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İşte Cem Yılmaz'ın açıklamaları 👇🏻
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Sana diyo onedio
Hey hey kime söylüyor? anlamazlar bunlar kardeşim. Küçücük bir haberin başına Cem Yılmazın hayatını yazmakla meşguller.
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