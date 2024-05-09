Radikal Bir Karar ile Saçlarını Kestirip Bambaşka Birine Dönüşen Hazal Kaya'nın Yeni Tarzını Oyluyoruz!
Radikal Bir Karar ile Saçlarını Kestirip Bambaşka Birine Dönüşen Hazal Kaya'nın Yeni Tarzını Oyluyoruz!
Açıklamaları ve paylaşımları ile magazin gündeminin en sevilen isimlerinden biri olan Hazal Kaya, verdiği radikal bir karar ile bambaşka birine dönüştü! Saçlarını kestiren Kaya'nın yeni tarzını gelin birlikte oylayalım!
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Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal olarak hafızalara kazınan ve daha sonra da Feriha rolü ile tanınan ünlü oyuncu Hazal Kaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la dünyaevine giren Hazal Kaya, sadece kariyeri ile değil açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Kaya, bu sefer bambaşka bir konu ile gündeme geldi! Sık sık saç rengini ve boyunu değiştiren ünlü oyuncu yine ve yeniden radikal bir karar ile saçlarını kısacık kestirdi.
Kaya'nın yeni görünümü takipçileri tarafından çok sevilse de eleştirenler de oldu tabii! Biz de Hazal Kaya'nın yeni tarzı nasıl olmuş size soralım istedik!
Hazırsanız oylama başlıyor! Hazal Kaya'nın yeni saç stili yakışmış mı?
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